See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

PRYOR, TYLER JORDAN - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROBINSON, JASON BERNARD - BURGLARY 2ND DEGREE
PEARSON, LUTHER BERNARD - FAILURE TO APPEAR
MCELWAIN, TONYA ELESE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
NAUGHTON, JACK GRADY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ARD, KENNETH JOSEPH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LORICCO, ANDREW MURPHY - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
CUTTINO, MONTREAL JONTAE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
GALIANO, DANIELLE MARIE - CHARGES NOT LISTED
THACKER, BRITTANY NICOLE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
SERIO, MARC JOHN - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
HICKLEN, DELVIN LASHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
AVERILL, DUSTIN PATRICK - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CORNETT, AARON MICHAEL - LARCENY OF A BICYCLE UNDER $2,000
ABREU - PEREZ, DAVID ANGEL - CHARGES NOT LISTED
VANPERSON, KAREN CRYSTAL - CHARGES NOT LISTED
KINLAW, HENRY LEE - CHARGES NOT LISTED
TAYLOR, BRIAN AUSTIN - Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILLS, DAVID - CHARGES NOT LISTED
MAHER, CATHRINE NMN - SHOPLIFTING
BANADUC, MIKELLHIA MCKENZIE - CHARGES NOT LISTED
FLEISCH, RICHARD JOHN - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SISCO, FRANK JAY - SHOPLIFTING
BOLTON, KIMBERLY DAWN - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
PARRA, CHRISTOPHER JAMES - FAILURE TO APPEAR
DEMARINO, DONALD ALLAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PRUITT, COLLEEN DIANE - SHOPLIFTING, OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000
NATAL, DAVID - NO DRIVERS LICENSE, OBTAINING GOODS BY FALSE PRETENSE UNDER $2000, SHOPLIFTING
WHITE, NICHOLE LYNN - CHARGES NOT LISTED
CLARENCE, RYAN PATRICK - DUI
BOOTH, JOSEPH DEREK - VOYEURISM, VIOLATING PLACE OF PRIVACY,VIEWS, PHOTOGRAPHS, RECORDS OF FILMS 1ST