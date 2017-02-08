See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

BONIS, MARY ELLEN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
UPCHURCH, LATTIE MAURICE - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
EVANS, DYLAN MCCLENDON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DWYER, WILLIAM ANTHONY - DUI
KING, JAMES RAIFORD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
KAPICIC, WALTER JOSEPH - DUI
ONO, DANIEL PHILLIP - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WIERSZEWSKI, CHELSEA KIERSTYN - CHARGES NOT LISTED
MCDANIEL, CARSON STROUD - CHARGES NOT LISTED
SPAIN, KENNETH JEROD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
PROSSER, CHARLES QUINCY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SANDERS, EDRENNA DAVENE - FAILURE TO APPEAR
MCCRAY, LAKINDRA SHARMAINE - CHARGES NOT LISTED
BELUSZ, JAMES DOUGLAS - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
COHENS, RONALD DEANDRE - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
BARR, CHARITY - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), FAILURE TO APPEAR
ALRCON, WILLIAM RODRIGUEZ - TRAFFICKING IN COCAINE, 400 G OR MORE
DALES, KRISYS DIANA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WRIGHT, ALFONZA LAMONT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CAIN, CURTIS LEO - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
VEREEN, MAURICE QUINTREL - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
NOBLES, ANTHONY EUGENE - CHARGES NOT LISTED
NORTON, JORDAN LEE - SHOPLIFTING
GALLAGHER, DESTINY MARIE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
LOPES, AMANDA COURTNEY - CHARGES NOT LISTED
FINCHER, CARL EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCFARLIN, JOY MARIE - CHARGES NOT LISTED
MIDDLETON, JAMIL NYGERVIS - CHARGES NOT LISTED
DAVIS, CHRISTOPHER LAMONT - MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE)
CZAIKOWSKI, DAWN ALLYSON - CONTEMPT OF COURT
KAUFFMAN, MARK NATHAN - CHARGES NOT LISTED
GORE, JASMINE LASHEA - VIOLATION OF PROBATION
NORRIS, RUFUS DALE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
FUNDERBURKE, WILLIAM HOWARD - CHARGES NOT LISTED
MITCHELL, BOBBY RUSHA - FORGERY LESS THAN 10,000
RUIZ, RASHAD ELIJAH - FAILING TO USE HEADLIGHT WHEN REQUIRED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CANADY, REBEKAH JORDAN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
LAVENDER, GLENN MARSELL - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
RICHARDSON, CHAD ECEDRA - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
LINDSEY, JOSHUA TODD - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MYERS, BRIAN WAYNE - CHARGES NOT LISTED
MCMILLAN, RONALD GEORGE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
TEEL, ALYSSA DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
MYERS, RASHAWN ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
DEERING, KRISTINE - FORGERY LESS THAN 10,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
WEBB, JOB WAYNE - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
ROSE, AMANDA JOYCE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN