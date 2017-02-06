See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

SWANNER-BROWN, JENNIFER JEANINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
HEINO, BRIAN JOHN - DUI
GILLESPIE, ZACHARY DANIAL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
HOSTETLER, HEBER JAMES - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BROWN, CHRISTOPHER ASHLEY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FRANKLIN, KELSEY ROYDEN - POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ATTEMPTED MURDER
MONDAY, ANGELA LORENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BULLARD, TYLER MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, CRIM RECEIVE GOODS, SERVICES FRAUD OBTAINED, VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PER, CRIM RECEIVE GOODS, SERVICES FRAUD OBTAINED, VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PER, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
INGRAM, MONTREAL KHIRY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
THOMPSON, JERRY LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DAVIS, JAMES HOWARD - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
VEREEN, PAUL NMN - FAILURE TO APPEAR
MACK, SHANTE MONIQUE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ADAMS, STEPHEN BERNARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HARLEY, TAQUALLA MON'E - FAILURE TO APPEAR
ROBBINS, CARMEN RENEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DEMARCO, JESSY JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
BANE, JOEY RANDALL - CHARGES NOT LISTED
GILLESPIE, JOSHUA ANDREW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
GIBBS, TREVOR TRAMYANE - CARELESS OPERATION
LAWLOR, SCOTT JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
TILTON, JADE PATRICK - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
BELLAMY, ELDON LEE - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
THOMAS, AUSTIN WILLIAM - CHARGES NOT LISTED
AVILA, JORGE LUIS LOPEZ - DUI, VIOLATION SEAT BELT LAW, NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER VEHICLE LICENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
SKOWRONSKI, HEIDI LYNN - FAIL TO SURRENDER DL, DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BRANIGAN, BRIAN KEITH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
SHAW, KYLE CHRISTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING
GARCIA, ANTHONY EDWARD - WINDOW TINTING OR SUNSCREENING, OPERATING VEHICLE IN VIOLATION OF REGULATIONS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
BROWN, DOUGLAS ALLEN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STEVENS, MARK ANTHONY - LARCENY UNDER $2,000
PINKOWSKI, STEPHEN JOHN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MILLIGAN, CHAD ALTON - CHARGES NOT LISTED
MCKELLER, ANTHONY JEROME - RECKLESS DRIVING, NO DL IN POSSESSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
PORTER, RESHAY EMMON - DUI
CENTONI, VINCENZO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
MURPHY, KEVIN JON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
EDMONDS, WINSTON JACE - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, LITTERING, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
FLEISCH, RICHARD JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARRINGTON, PHELONSADE AURCHELLE - CHARGES NOT LISTED
PURVIS, VALDMIR ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BROWN, DWAYNE LEO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FLAGLER, DOUGLAS SHAQUELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BRYANT, CHRISTOPHER MICHAEL - DUI
BROWN, GREGORY ALLAN - DISORDERLY CONDUCT
VILLA, CORONADO JOHAN - NO DL IN POSSESSION, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
LONEY, TAMIER SEBASTIAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MCKNIGHT, CARLISHA S. - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HOWELL, KEVIN LEE - CHARGES NOT LISTED
BELTON, RENO JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
FULLER, ODELL JUNIOR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PEARSON, MELANIE AUTEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
ASHE, DOUGLAS EUGENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PULVER, STANLEY FURGESON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRACE, ROBERT BRADLEY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE