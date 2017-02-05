Mugshots, Feb. 5

LAWRENCE, DARRELL JOSHUA - POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, ATTEMPTED MURDER, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
BOWMAN, BENJAMIN TIRVAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MARTIN, LARRY WAYNE - DISORDERLY CONDUCT
COONEY, ELLIOTT WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GERALD, ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BARNHILL, KALEB THOMAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PEDESTRIAN DRUNK, DISORDERLY CONDUCT
LADD, DAVID JOHNATHAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RUEL, KATHRYN FRANCES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCORMICK, TRACY ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PASSWATERS, AMANDA SUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MIMMS, RANDY KEITH - SHOPLIFTING
WARNER, ROY CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
FUNDERBURKE, SHAREDIA S - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STARR, DWAYNE MARQUIS - FAILURE TO APPEAR
RAMREZ, JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TRAN, HUY DANG - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
STANLEY, BARNEY LONDELL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
KALISH, SAMUEL JEREMY - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
STUTTS, JESSIE ALEXANDER - DUI, VIOLATION OF ABC LAW, DRIVING UNDER SUSPENSION, Duties of driver involved in accident resulting in damage to attended vehicles.
BURKE, KENNETH JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TISDALE, MARK E. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNSON, SELENA ROCHELLE - RESISTING ARREST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROMAN, TIA ANN - VIOLATION OF PROBATION
EDWARDS, REBECCA LEIGH - FAILURE TO APPEAR, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRAHAM, SHERMAN MAURICE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., NO DL IN POSSESSION
ADKINS, EDWARD-CHRISTOPHER JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
KRAJEWSKI, AARON THOMAS - RECKLESS DRIVING, OPERATING UNINSURED VEHICLE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
JENNINGS, MARVIN PATRICE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GORE, JEFFREY CARL - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
LAMBERT, DOUGLAS KEITH - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
MABEL, RONALD BRYANT - OPERATING UNINSURED VEHICLE, NO DRIVERS LICENSE
MYERS, HERBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
CANDELARIO, MARIA LILA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HAMRELGOUN, YASSINE NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MORGADO-MARTINEZ, DAGOBERTO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
EDWARDS, JAMIE LEE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ATTEMPTED ARMED ROBBERY
CARR, RYNE ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
EWING, ROBERT THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RAY, JEFFERY DOUGLAS - DUI
DURDEN, JONATHAN CHASE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LEWIS, DELINDA CARLA - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
CARMICHAEL, CARL JOSEPH - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
VEREEN, ADRIAN GEROD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BROOKS, DAVID WAYNE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, ATTEMPTED ARMED ROBBERY
FLOWERS, DOMINIQUE MONTEGA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VIOLATION SEAT BELT LAW, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT
PORTER, RESHAY EMMON - DUI
CENTONI, VINCENZO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
MURPHY, KEVIN JON - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
EDMONDS, WINSTON JACE - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, LITTERING, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
FLEISCH, RICHARD JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARRINGTON, PHELONSADE AURCHELLE - CHARGES NOT LISTED
PURVIS, VALDMIR ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MONDAY, ANGELA LORENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BROWN, DWAYNE LEO - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FLAGLER, DOUGLAS SHAQUELLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SWANNER-BROWN, JENNIFER JEANINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
REDICK, JAMES EARL - DISORDERLY CONDUCT
HOSTETLER, HEBER JAMES - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS