See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

COONEY, ELLIOTT WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MIMMS, RANDY KEITH - SHOPLIFTING
WARNER, ROY CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
PASSWATERS, AMANDA SUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCCORMICK, TRACY ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ALVAREZ, NICKHOLAS DAVID - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RUEL, KATHRYN FRANCES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BARNHILL, KALEB THOMAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PEDESTRIAN DRUNK, DISORDERLY CONDUCT
LADD, DAVID JOHNATHAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GERALD, ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WOODARD, TAYSHA RAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRYSON, JERRY THOMAS - CHARGES NOT LISTED
FRANK, CHRISTOPHER TIMOTHY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, POSSESSION OF ANABOLIC STEROIDS, 10 OR FEWER DOSES - 1ST OFFENSE
FRADY, ANGELA KAY - FUGITIVE, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
EDWARDS, LAUREN RENEE - CHILD ENDANGERMENT
MAHONEY, DANIEL PATRICK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CZAIKOWSKI, DAWN ALLYSON - CONTEMPT OF COURT
GASKIN, STEVEN DEVONNE - CHARGES NOT LISTED
POWELL, ETHAN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
WILLIAMS, JOEL CAMPFIELD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
MAREE, CHASE BELLAMY - CHARGES NOT LISTED
SMITH, BENJAMIN ISAAC - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JERNIGAN, FRANKIE LEE - FAILURE TO APPEAR
ABRAMS, RYAN LEE - VIOLATION OF PROBATION, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
DEYTON, DANIEL JAYSON - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SCHNEIDER, MICHELLE ALYSE - FUGITIVE
BRADFORD, JIMMY HOWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HYLTON, SAVANNAH ANN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
KEETER, PEGGY KELLER - FUGITIVE
FUNDERBURKE, SHAREDIA S - CHARGES NOT LISTED
LITTLE, JAMES JUNIOR - CHARGES NOT LISTED
WILEY, MELISSA SUE - FAILURE TO APPEAR
SMITH, JOHN HENRY - CHARGES NOT LISTED
BLEVINS, ROBERT CHARLES - NO DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SULLIVAN, ADAM KYLE - CHARGES NOT LISTED
COMER, HEATHER NICOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), DISORDERLY CONDUCT
WILLIAMSON, ANDREW TYLER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STANLEY, KEITH JEROD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FORD, DASHAWN JAMEL - CHARGES NOT LISTED
THOMPSON, RONALD RAYMOND - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
VAUSE, CRYSTAL ANN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, LARCENY UNDER $2,000, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HARRELSON, HENRY CLAYTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, SHOPLIFTING
BURKE, KENNETH JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BARFIELD, RYLAND CHRISTOPHER - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, VIOLATION OF ABC LAW, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
CRUZ, WAYNE EVERETT - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
WILLIAMS, NIJAH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HERRIOTT, FLOYD BARUE - BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
ZURCHER, VANESSA MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STUTTS, JESSIE ALEXANDER - DUI, VIOLATION OF ABC LAW, DRIVING UNDER SUSPENSION, Duties of driver involved in accident resulting in damage to attended vehicles.