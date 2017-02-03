See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

GOLDEN, CHAQUIA MONIE - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
JAMES, FREDRICK DWAYNE - CHARGES NOT LISTED
RANDOLPH, JORDAN E. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BABCOCK, WILLIAM JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
COLEMAN, ROBERT EDWIN - CHARGES NOT LISTED
GROSSI, NICHOLAS JOHN - KIDNAPPING, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
GODWIN, LARRY O'NEIL - FAILURE TO APPEAR
BISHOP, MICHAEL ROBERT - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID
FRANK, CHRISTOPHER TIMOTHY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HERRIOTT, FLOYD BARUE - BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
BULLOCK, CHRISTOPHER RAY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MULLIS, AMANDA LADAWN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
THOMPSON, RONALD RAYMOND - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
VAUSE, CRYSTAL ANN - LARCENY UNDER $2,000, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
PEELER, HANS VOHN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMS, NIJAH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WOOD, RICHARD RAY - CHARGES NOT LISTED
ROSE, TYIS MCSWEEN - CHARGES NOT LISTED
COLLINS, CADE ROBERT - FAILURE TO APPEAR
FRALEY, KENNETH MARTIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MADURA, CHRISTOPHER BRIAN - VIOLATION OF CITY ORDINANCES, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
BENNETT, CURTIS ALLEN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROBINSON, JESSIE NMN - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, MISCELLANEOUS--NOISE ORDINANCE, RESISTING ARREST
WILDER, WILLIAM EUGENE - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY ON LEFTTURN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
STEVENS, DONALD FRANKLIN - CHARGES NOT LISTED
BONE, WALKER DWANE - RECKLESS DRIVING
SMITH, TACORY DANIELLE - DISORDERLY CONDUCT
MOORE, WALTER E. JR - SHOPLIFTING
BRIDGES, MARCELL DWIGHT - CHARGES NOT LISTED
HUMPHREYS, BRIAN WILSON - FUGITIVE, ARMED ROBBERY, ATTEMPTED ARMED ROBBERY, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
ANDERSON, JAMIE LYNN - CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION, DRIVING UNDER SUSPENSION
WILSON, TOBBY DION - CHARGES NOT LISTED
MCCALL, MICHAEL MAURICE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
CASTILLO, KENDRA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BOUYER, ANNA KAY - FAILURE TO APPEAR
HURAHUTIA, TEVA EDGAR - CHARGES NOT LISTED
RUSSELL, SCARLETT LUCINDA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SCANLON, JOHN VINCENT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TROUT, THEODORE EARL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COGDILL, ROBERT BROCK - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SNYDER, ROBERT VERNON - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
BONE, DWANE PERLIS - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
DEATON, RODNEY GENE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE