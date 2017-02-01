See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

MUNIZ, MICHAEL STEPHEN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MCFEE, CHRISTOPHER LEE - DISORDERLY CONDUCT
MORROW, DALTON WADE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SHABAZZ, ABDUL HADI - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LINNEN, JUSTIN MAQUELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRANT, DEXTER JAMAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TOMPAI, MICHAEL JOHN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GALL, CHRISTOPHER SCOTT - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
BROWN, PAMELA JILL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
OWENS, DAVID STEVEN - FORGERY LESS THAN 10,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BLISS, KATHRYN - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
MCEACHERN, DALE FRANKLIN - FAILURE TO APPEAR
SPONTAK, DEREK JON - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
BRADLEY, ZACHARY DESPORT-TYLER - CONTEMPT OF COURT
MARSH, KRISTIN MONIQUE - CONTEMPT OF COURT
SMALLS, KIM CHANNEL - CONTEMPT OF COURT
FUNNYE, FRED ALFORD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KNIGHT, FRANK ELDORUS - CHARGES NOT LISTED
FLOYD, JUSTIN RYAN - CONTEMPT OF COURT
EDWARDS, DAYSIA TASHIA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FUGITIVE
HAMM, COLTEN EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SELDON, HENRY JAMES - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
SELDON, RODNEY LAFAYETTE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, CHILD/ENDANGER., COMMIT CERTAIN DRUG/ALCOHOL RELATED VEH. OFF. WITH MINOR IN VEH
BRIDGMAN, CASANDRA MARIE - NO DRIVERS LICENSE
BROWN-HEMINGWAY, JENNIFER MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GRANT, RAEKWON SHAHEED JERELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, CONTEMPT OF COURT
JACKSON, JAVONTE CELESTE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LOPEZ, ROSALIO MUNOZ - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
DUBUQUE, JEREMY WILLIAM - FAILURE TO APPEAR, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, OPERATION OF UNSAFE VEHICLE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
YOUNG, JAMILE TYREAK - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT AND BATTERY
SCOTT, SHAHEIM XAVIER - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
CRUZ, RAUL JUNIOR - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
TRAPP, JOHN THURMAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JOHNSTON, JEFFREY WAYNE - CHARGES NOT LISTED
GRANT, DAMARCUS ARNELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MEDLIN, DEWAYNE LEE - VIOLATION OF PROBATION
HATCHER, CASEY ROSE - CARRYING OR DISPLAYING FIREARMS IN PUBLIC BUILDINGS OR ADJACENT AREAS
ULLOM, MARK ROBERT - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
GRIEGO, LYNETTE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SETLIFF, RONALD RAY - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
GRISSETT, MARCUS DWAYNE - CHARGES NOT LISTED
DELANCEY, MICHEAL - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
STUTO, PHILIP NMN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PEREZ, ELIZABETH - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
VEREEN, DELICIA NICHELLE - VIOLATION OF PROBATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
EDWARDS, BRUCE RANDALL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Trespass