See who was arrested in the Myrtle Beach area

HARRISON, CAITLYN SHELBY - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BENTI, MICHAEL PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NICHOLS, KAYLA SHAI - CHARGES NOT LISTED
GAGUM, MURRAY - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRIDGES, MARCELL DWIGHT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WHEELER, RIC LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MONDRAGON, ADRIAN HERNANDEZ - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRAHAM, ANTHONY VALENTINO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, BURGLARY 1ST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
HARDWICK, ASHLEY NICHOLE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
BARRETT, JEFF LEE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MAROHL, JAMIE ELIZABETH - CHARGES NOT LISTED
TUCKER, LINDA GENEVIERE - DISORDERLY CONDUCT
BRADLEY, ALBERT THEODORE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GUILBEAULT, ANTHONY JOSEPH - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
PIPER, KENNETH EARL - FAILURE TO APPEAR
THORPE, JUSTIN DAKOTA - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MCCUTCHEN, KANDICE ANN HOLMES - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
COMBS, MARK ANDREW - SHOPLIFTING
OSVALDO, JOHN JOSEPH - LOITERING, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
FRADY, RANDY JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
DILTS, DEVON MICHAEL - UNLAWFUL USE OF FIREARM WHILE UNDER THEINFLUENCE OF ALOCHOL OR DRUGS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc.
MORRISON, ANTHONY TRAVELLE - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. (PRIOR 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF., UNLAWFUL TO POSSESS, DISPOSE OR DIST.PRESCRIPTION DRUG W/O PRESCRIPTION, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, RESISTING ARREST
BRIGHT, BENJAMIN J - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE (PRIOR TO 6/7/05), PWID SCHEDULE I (ECSTASY) 1ST OFFENSE, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, MAN. OR POSS. OF SCHEDULE IV DRUGS W.I.T.D - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TO POSSESS, DISPOSE OR DIST.PRESCRIPTION DRUG W/O PRESCRIPTION, UNLAWFUL TO POSSESS, DISPOSE OR DIST.PRESCRIPTION DRUG W/O PRESCRIPTION, DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL, TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE, PWID HEROIN, PWID HEROIN
LAHMAN, CHRISTIANE ALEXANDRIA - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SINGLETON, RANDY LEVON - CHARGES NOT LISTED
BAUM, ELIZABETH MARIE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
DOCTOR, KIM MONIQUE - MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME, RECKLESS DRIVING
CRUZ, MIKE ESPINOZA - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, NO DRIVERS LICENSE
ORTIZ, ORLANDO SALINAS - IMPROPER TAILLIGHTS
GREENWOOD, CODY TYLER - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
CRIBB, CRYSTAL LYNN - CHARGES NOT LISTED
SHERMAN, HENRY JUNIOR - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WATKINS, CLINTON SCOTT - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
BOATWRIGHT, KYLE BLUE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SMITH, BRUCE JUNIOR - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STACK, PURVIS JASON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PLATT, BRADFORD KENNETH - CHARGES NOT LISTED
THOMAS, KIMBERLY RENE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRISSETT, TWAIN SAJO - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION
GAMBLE, CHARLES NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
CHRISTEN, DWAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
MAYES, DANYELL DOMINIQUE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HARRIS, KIMBERLY ANN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
JENKINS, DONALD JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
WHITE, ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BECK, TERRY ATLAS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DUTT, GUNDEEP SINGH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRANT, PAUL WESTLEY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA