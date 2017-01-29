Mugshots, Jan. 29

FRENCH, LAVITRA MARTINA - CHARGES NOT LISTED
MCCLORIN, BARBARA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JONES, DEONTE LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, CONCEALED WEAPONS, CONCEALED WEAPON
SCOTT, JOHN HAROLD - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
WATSON, JOHN VAUGHN - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MOORE, MICHALE LEVORIS - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MANUFACTURE, DIST. ETC. ICE, CRANK,CRACCOCAINE - 2ND OFFENSE (PRIOR TO 6/1/05), PWID HEROIN, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 3RD OR SUB.
RUSSO, SEAN ANTHONY - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
MOSS, PRESTON MICHAEL - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY), MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
GOODENOW, JAMES KENNETH - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
AUSTIN, TYLER - CONCEALED WEAPONS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SHOPLIFTING, CONCEALED WEAPONS
FRANKLIN, JAMES LAMAR - POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.(LESS THAN ONE OZ), MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF., SHOPLIFTING
EUBANKS, STACY LORRAINE - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.(AFTER 6/7/05)
MCKINLEY, GENEVIEVE PROSSER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROGERS, RICHARD PAUL - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05)
RICHARDSON, DWAYNE ALLEN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SUAREZ, JOSHUA DIMITRI - SHOPLIFTING, CONCEALED WEAPONS
BARNES, JALA JANETTE - NO SC DL
OVERTON, DONALD CORNELIUS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, EUGENE CRAVEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FRANCO, SHANNON MICHELLE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
URIG, LAWRENCE ALBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ABC COMM. RULE/REG VIOLATION (NO LONGERUSED)
WATTS, JOHN P., JR. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KARAM, MOHAMED HASSAN - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE
WATTS, ERIC GEORGE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WRIGHT, FRANKLIN BUD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
FRANKLIN, BOBBY JOE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SIMMONS, BRIAN EARL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
CONNOLLY, THOMAS WILLIAM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DEWITT, DEBORA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WALLACE, WILLIAM TERRENCE TYRIL - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
DEAN, DARRELL LEE - SOLICITATION, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
JACOBS, JOSHUA - CHARGES NOT LISTED
FRANKLIN, JASMINE - CARELESS OPERATION OF VEHICLE
HOWARD, WILLIAM ANTHONY - FAILURE TO APPEAR
ASHWORTH, WILLIAM DAVID - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WIGGINS, JAMES CHRISTOPHER - DUI, DISREGARDING STOP SIGN, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
BOLEN, AMBER DAWN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
MCBRIDE, ALEXANDER BENJAMIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
THOMAS, RICKY LEE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
NEIN, BRIEANA CHRISTIAN - DUI
GASQUE, GROVER EMANUEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KNOWLES, NATHAN AARON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TETREAULT, GREGORY ALEXANDER - DISORDERLY CONDUCT
BURROWS, YOLANDA DARLENA - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
GAMBLE, CHARLES NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
CHRISTEN, DWAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
MAYES, DANYELL DOMINIQUE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
HARRIS, KIMBERLY ANN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BENTI, MICHAEL PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GAGUM, MURRAY - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRIDGES, MARCELL DWIGHT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WHEELER, RIC LEE - CHARGES NOT LISTED
JOHNSON, QUATARIOUS ZEMAR - CHARGES NOT LISTED
BULLOCK, ALBERT FREDDIE - DUI