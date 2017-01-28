See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

GREEN, KENNETH MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
SMITH, EUGENE CRAVEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BARNES, JALA JANETTE - NO SC DL
OVERTON, DONALD CORNELIUS - CHARGES NOT LISTED
RICHARDSON, DWAYNE ALLEN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SHOPLIFTING UNDER $2,000
ROGERS, RICHARD PAUL - CHARGES NOT LISTED
MCKINLEY, GENEVIEVE PROSSER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SUAREZ, JOSHUA DIMITRI - SHOPLIFTING, CONCEALED WEAPONS
AUSTIN, TYLER - CONCEALED WEAPONS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SHOPLIFTING, CONCEALED WEAPONS
FRANKLIN, JAMES LAMAR - CHARGES NOT LISTED
EUBANKS, STACY LORRAINE - CHARGES NOT LISTED
RUSSO, SEAN ANTHONY - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
MOSS, PRESTON MICHAEL - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
MOORE, MICHALE LEVORIS - CHARGES NOT LISTED
MUIRHEAD, AURORA MIKALA - CHARGES NOT LISTED
EVANS, HORACE TRESCO - DISORDERLY CONDUCT
WATSON, JOHN VAUGHN - CHARGES NOT LISTED
TINDALL, KENNETH WAYNE - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JONES, DEONTE LEE - CHARGES NOT LISTED
SCOTT, JOHN HAROLD - CHARGES NOT LISTED
GOODENOW, JAMES KENNETH - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION
FRAZIER, KRISTEN RILEY - DISORDERLY CONDUCT, FILING OF FALSE POLICE REPORTSFELONY VIOLATION)
MCCLORIN, BARBARA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HYLTON, KIMBERLY ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MAGWOOD, EVERRICK - CHARGES NOT LISTED
COLES, ALICE SHEMIKE ADDERTON - DRIVING UNDER SUSPENSION
LIVINGSTON, DONQUAIL QUAVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LIVINGSTON, LABRIAN DREQWEZ - CHARGES NOT LISTED
RODRIGUEZ, JOHNVANI PRADO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BROWN, KRISTIN CAMERON - DUI
WILLIAMS, WARREN DEANGELO - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
REDGE, MARGARET LYNN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SAVAGE, SHAWN DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MITCHELL, WILLIS JOWAN - CONTEMPT OF COURT
EL'ASSI, LEILA WADIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RYALS, SAMMIE BRADFORD - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
PINCKNEY, GLENN COREY - FALSE INFORMATION TO POLICE, BUSINESS LICENSE VIOLATION
REED, KAYLA PATRICE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD GENERALLY
CHESTNUT, COLEMAN DWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
WASHINGTON, MARQUIS LATRELL - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
NEILSON, JOSHUA ROBERT - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
DAVIS, CHAVAS JAKEL - FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL
JOHNSON, JULIE LYNN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ACKER, BRANDON WRIGHT - FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
HIGH, JAMIE LANDIS - CHARGES NOT LISTED
WILLIAMS, JANET NMN - PRESENTING FALSE CLAIM FOR INSURANCE PAYMENT, VALUE $5,000 OR MORE
WILLIAMS, JORDAN SCOTT - Ordinance / Shoplifting
DEWITT, DEBORA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
URIG, LAWRENCE ALBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ABC COMM. RULE/REG VIOLATION NO LONGERUSED)
BOGGESS, RYAN MATTHEW - CHARGES NOT LISTED
JACOBO, RODNEY RENE' - CHARGES NOT LISTED
SIMMONS, BRIAN EARL - CHARGES NOT LISTED
WRIGHT, JONATHAN NMN - UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION, RESISTING ARREST, FAILURE TO APPEAR
ABRAHAM, DALE DELONIA - VIOLATION OF PROBATION
SHEPARD, DAVONTE JAVAL - DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING
GEATHERS, JULIAN NEMIAH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ), POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
SUGGS, MICHAEL JASON - Vehicles required to be registered and licensed., UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), PWID HEROIN
NORTON, HANNAH LEIGH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CAGLE, KASEY S - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
JONES, RANDI MERANDA ANN - VIOLATION OF PROBATION
PEMBERTON, DAVID ALLEN - Vehicles required to be registered and licensed., Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
PROFFITT, RICHARD MCDANIEL - PAROLE VIOLATION