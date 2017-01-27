See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

SNOW, ELVIS LEE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
HUGGINS, DEWON TYQUIL - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
MACFIE, DONALD ANDREW - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MURPHY, ERIC THOMAS - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
JONES, AUNDRA LAVON - NO DL IN POSSESSION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
LAWRENCE, TAVEON LAQUEL - CHARGES NOT LISTED
HAZEL, DARRELL LAMAR - DRUG PARAPHERNALIA
TURNER, PHILLIP ELIJAH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
GRAY, ATURE JAVON - DRUG PARAPHERNALIA
RICHBURG, LEGRANT NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
MILIAN GUERRERO, BENJAMIN R - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RICHBURG, DOMINIC DALE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
PAYNE, ROSEMARY ANNE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MCCONVILLE, STEPHEN PATRICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
FORTE, STEVEN ALEXANDER - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
HAMMOND, DAVID MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TODD, ANTHONY TAYLOR - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
FOSTER, MALLORY NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
SHELLEY, SANDRA LOUISE - VIOLATION OF MAGISTERIAL RESTRAINING ORDER
LEWIS, KRISTEN PARKER - NO DRIVER'S LICENSE, FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL
EVANS, SHANE COLE - DISREGARDING STOP SIGN
JACOBS, CHAD MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
PRINGLE, NASEAN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, FALSE INFORMATION TO POLICE
BLANTON, JONATHAN LARRY - TRESPASSING
MCDONALD, LAQUAN QUAYVON - FALSE INFORMATION TO POLICE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VEREEN, TRISTAN MARCELUS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KELLER, THOMAS RICHARD - CHARGES NOT LISTED
KOHLER, JOHNNA KAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BARNHILL, ROBERT LEE HOLDEN - BURGLARY 2ND DEGREE
REECE, HENRY CARSON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MOORE, BRYAN - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
LEWIS, BOBBY KEIWUAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MARTIN, CHAD EVERETT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MARI, MICHAEL FRANCIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BELLAMY, JASON DOMINQUE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 2ND OR SUBQ., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
SAFFIOTI, JOSEPH ADAM THOMAS - FAILURE TO APPEAR
SMITH, CHRISTOPHER MICHAEL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WOOD, MARY ELIZABETH - SHOPLIFTING, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JAVIER, EDUARDO - SAFE STREETS - WEAPONS POSSESSION
DURANT, TERRY T. - FAILURE TO APPEAR
CASTILLO, JANELLE LEE - RECKLESS HOMICIDE, DEATH RESULTS WITHINONE YEAR, CAUSED BY INJURY FROM VEHICLE, RECKLESS HOMICIDE, DEATH RESULTS WITHINONE YEAR, CAUSED BY INJURY FROM VEHICLE
WEST, DONTAYE BRIAN - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
VEREEN, MICHAEL RAHEEM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MARCHANT, PEGGY SUE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PORCHER, TERRELL HASHIM - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, FELON IN POSSESSION OF A FIREARM, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, RESISTING ARREST, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA