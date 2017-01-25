See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

PATRICK, AMBER LYNNETTE - CHARGES NOT LISTED
PATTERSON, ALEXIS LEE - RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
PANZARELLA, TYLER JOHN - SHOPLIFTING
RIDDLE, JASON MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
CLARK, JOSEPH GLENN - DISORDERLY CONDUCT
ODOM, CORY JAVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, Ordinance / Trespass
RANKIN, ELLEN HOLLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BLANKENSHIP, CARRIE SHYANNE - CHARGES NOT LISTED
WIGNER, TYLER MIGUEL - CHARGES NOT LISTED
SIMON, REGINALD JAWAUN - DISORDERLY CONDUCT
GREEN, MARK BRADLEY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
JOHNSON, SPENCER RAYMEL - CHARGES NOT LISTED
LANDACRE, JEFFERY MICHAEL - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
MARTIN, KENNETH RAY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HATCHER, RASHAD PIERRE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FRAZIER, BJ THOMAS - POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, NO DRIVERS LICENSE
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
COOK, VANESSA DOROTHY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
KUA, MINA - Ordinance / Trespass
JOHNSON, SAMUEL - CHARGES NOT LISTED
SINGLETON, BRANDON ADRON - CHARGES NOT LISTED
SHIRBACK, AMANDA NICOLE - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
EVANS, MATTHEW JAMES - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
SINGLETARY, TIMOTHY TYREESE - CHARGES NOT LISTED
LANCE, JAVAN CARDIA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CHESTNUT, DESMAN EARL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
COX, DUSTIN ALLEN - FAILURE TO APPEAR
WATTS, DANIELLE JEANETTE DELORGE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RESISTING ARREST
POOLE, MICHAEL WAYNE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BLEVINS, DONALD LEE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
LANGLEY, SUPREME GHAFFAR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BETSILL, TIMOTHY RICARDO - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, TABATHA WHITNEY - CONTEMPT OF COURT, DRIVING UNDER SUSPENSION
WALKER, DAVID BRYANT - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
THOMPSON, JEREMIAH PAUL - CHARGES NOT LISTED
NAYLOR, KIMBERLY MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BLEVINS, CONNIE DENISE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
WATTS, DAVID GLENN - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
GATHINGS, BOBBY JOE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WALSH, JOHN HEATH - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DEW, SANDRA JANE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MEADOWS, ASHLEY MARIE - VIOLATION OF PROBATION
MILLER, DARLENE T. - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
VARGAS-YUP, ISMAEL AMAN - IMPROPER TURNING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
GUILES, CODY ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
CLARK, CAMERON ELIJAH - DISORDERLY CONDUCT
FRAZIER, JAMES BERNARD - CHARGES NOT LISTED