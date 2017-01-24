See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

NEWMAN, MARGUERITE JEANETTE WYNNE - Ordinance / Declaration of Public Nuisance
JIMENEZ, TENIKA MARIE - HISTORICAL STATUTES, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
NESBITT, BRETT TODD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LECUYER, CHARLES THOMAS - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HASENFLU, TIFFANY ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
BOYD, STEPHEN VERNON - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KOCH, JORDAN LEE - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
KUCHMAN, DANIEL REED - DUI
WILSON, DAQUARIUS RAQUAN OSHARE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DAVIS, KELVIN CORNELIUS - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LORENZANA-TRIGUEROS, MANUEL ANTONIO - DUI
TORRES VARELA, ROLANDO YOBANY - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
FINLEY, SHENA NICOLE - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MCCRACKEN, CHRISTOPHER JAMES - CHARGES NOT LISTED
STREET, ALAN ROBERT - FAILURE TO APPEAR
BELL, ANDREW IVAN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
RIGGINS, STEVIE DEWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CROMARTIE, GARY LEWIS - SHOPLIFTING, Ordinance / Public Possession of Open Containers
LYLE, THERESA NICOLE - SHOPLIFTING, Ordinance / Public Possession of Open Containers
SOLES, MICKEL JAVON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BROWN, KIMBERLY TONIANN - Ordinance / Shoplifting
EATON, RICARDO ANDRE - Ordinance / Shoplifting
LAHNALA, FRANK ALAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
MANIGO, BRIAN NMN - CHARGES NOT LISTED
CROMARTIE, GWENDOLYN LOCKLEAR - SHOPLIFTING, Ordinance / Public Possession of Open Containers, NO SC DL
LOCKLEAR, JAREKA CORIANNA - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SHOPLIFTING
CLARDY, RONNIE JOSEPH - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MCNEILL, GAVIN NMN - CHARGES NOT LISTED
LEE, JANE - DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ALLSBROOK, FRANKLIN RAGSDALE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
DOUGLAS, CHRISTOPHER NMN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BURGESS, AKEEM OLAJUWAN - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, BURGLARY 1ST DEGREE, ATTEMPTED ARMED ROBBERY
LINEN, LATISHA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROOKINS, SHADEE MARQUIS - CHARGES NOT LISTED
EDENFIELD, CHARLES MICHAEL - FUGITIVE
REED, LARRY JOE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
FOUST, SPENCER LEE - BURGLARY 1ST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
ARTEAGA, DANIEL PATRICK - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
MAXWELL, EMILY SYBIL - VIOLATION OF PROBATION
BRATTON, JAMES - MALICIOUS INJURY, WILLFUL INJURY TO COURTHOUSE OR JAIL
NEWTON, WADUS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WERNER, CHARLES, III - TRAFFICKING IN MARIJUANA, 10 LBS OR MORE, BUT LESS THAN 100 LBS - 1ST OFFENSE