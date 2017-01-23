See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

HARRIS, KIMBERLY ANN - Ordinance / Fighting
WHITNEY, CORRINE T - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH I(B)&(C), LSD,AND SCH II (COCAINE) - 1ST OFFENSE
LONG, AARON WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
RICHARDSON, JASON LEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JOHNSON, WALTER HAROLD - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE $5,000 ORMORE
RAY, HESSTON BRYSON - FAILURE TO APPEAR
GRATE, JAMES EDWARD - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FAILURE TO APPEAR
EVANS, TIFFANY DAWN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
JAMES, JENNIFER SMILEY - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
BROWN, JERRY LEE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FINANCIAL IDENTITY FRAUD, NO DL IN POSSESSION
INMAN, CHRISTOPHER DEAN - CRIMINALLY RECEIVING GOODS AND SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, CRIMINALLY RECEIVING GOODS AND SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, CRIMINALLY RECEIVING GOODS AND SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED
HOLDEN, ALAN MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GILLESPIE, JOSHUA ANDREW - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
VARRONE, VICTORIA MARIE - CHARGES NOT LISTED
TRAKAS, TJ KYLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JACKSON, JESSICA HOPE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GUTIRREZ-LOPEZ, CESAR - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SCHROEDER, JOHN WILSON - CHARGES NOT LISTED
SHEARS, NANCY LAURA - Ordinance / Fighting
EARNEST, CHRISTOPHER LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ROJAS-RODRIGUEZ, ENRIQUE NMN - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GONCALVES, ANTONIO NMN - CHARGES NOT LISTED
TEAGUE, STEVEN BLAKE - TOO FAST FOR CONDITIONS, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
MCKAY, BROOKS ALEXANDER - TRAFFIC/FAILURE TO YIELD RIGHT-OF-WAY, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
PRINCE, JOHNNY JOE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, GRAND LARCENY, VALUE $5,000 OR MORE
KANE, EDWARD ROBERT - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WATTS, KIMBERLY LYNN - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
NANCE, MELVIN CALAMBA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05)
GUADALUPE, JASON THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WOOD, MARY ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCAULEY, GARY DEWAYNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
TORRES, LUIS OMAR - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
MORENO DE JESUS, CATALINA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
DUNN, GEORGE CHRISTOPHER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BURGESS, TYLER PRESTON - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE, UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
SHERMAN, AKEEM DORRELL - DISTURBING SCHOOLS
WEVER, SEAN PATRICK - UNLAWFUL STORAGE OR TRANSPORTATION OF ALCOHOLIC LIQUORS - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
GALLOWAY, SUMMER STORM - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE