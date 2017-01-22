Mugshots, Jan. 22

KING, STACEY ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEWIS, BOBBY KEIWUAN - SHOPLIFTING
CLARKE, JAMES ALBON - IMPROPER TAILLIGHTS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCGINN, MICHEAL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
COLE, CLINT JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SAMUELS, JAMES ELLIS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MILLER, WESLEY THOMAS - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
PHILLIPS, JOEL PATRICK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TRUETT, JAMES DEWITT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LEWIS, CONNOR MICHAEL - PEDESTRIAN DRUNK
AGUIRRE, MICHAEL ANGEL - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
MILLER, CAGLA NMN - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
FLOWERS, DOMINIQUE MONTEGA - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
GOLDEN, KEVIN LYDELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BROWN, JAVAN RICARDO - FUGITIVE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
SILLS, JESSICA LYNN - DUI, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WATKINS, RICKY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BANCS, JUDITH GLADYS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GADSDEN, TEMEROUS JAVON - RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ALARCON, ISAURO MANUEL - GRAND LARCENY,OVER $1,000 BUTLESS THAN $5,000
GORDON, CALVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION
PAIGE, MAURICE ANTONIO - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
COOK, AMANDA DORA - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WILSON, DAJOUR MARQUISE DAVON - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
PETTIT, DANIEL NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RESISTING ARREST
ROGERS, RICHARD PAUL - SHOPLIFTING
ROBINSON, JOHN JEFFREY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HAYES, MICHAEL RYAN - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RHEUARK, GEORGE RANDALL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CARTER, RAYMOND LAMAJ - PWID HEROIN, Ordinance / Trespass
ENGLISH, CHRISTOPHER SHANE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LEACH, JONATHAN ROBERT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
THOMPSON, MICHAEL DEAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRANT, MAURICE JAVON - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MOLL, CHRISTOPHER HARRISON - Ordinance / Destroying, etc, Property - Personal Property
HARRISON, ROBERT CROSLAND - DISORDERLY CONDUCT
SULLIVAN, MICHAEL THOMAS - CHARGES NOT LISTED
FLOYD, RONNIE LOUIS - Ordinance / Trespass, DRIVING UNDER SUSPENSION
SIMMONS, ROD WARREN - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
MARLAR, TARA LESHEA - CHARGES NOT LISTED
LOOSEMORE, SEAN MATTHEW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ZIMMERMAN, JOSEPH LEE - CHARGES NOT LISTED
GAYNOR, WALTER ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SCARBOUR, FRANKLIN NMN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
FAULK, DAYLON TIMOTHY - CHARGES NOT LISTED
WARREN, APRIL ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COOPER, YEVETTE - CHARGES NOT LISTED
ELGHAZALY, AHMED ABDELATIFF - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCAULEY, GARY DEWAYNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
TORRES, LUIS OMAR - CHARGES NOT LISTED
MORENO DE JESUS, CATALINA - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 2ND OFFENSE, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
DUNN, GEORGE CHRISTOPHER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ROJAS-RODRIGUEZ, ENRIQUE NMN - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE