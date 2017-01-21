See who spent time behind bars in the Myrtle Beach area

MCCARTHY, EDWARD MARTIN - DUI, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
SAMUELS, JAMES ELLIS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
COLE, CLINT JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
KING, STACEY ELIZABETH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GADSDEN, TEMEROUS JAVON - RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BANCS, JUDITH GLADYS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WATKINS, RICKY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SILLS, JESSICA LYNN - DUI, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BROWN, JAVAN RICARDO - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
GOLDEN, KEVIN LYDELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FLOWERS, DOMINIQUE MONTEGA - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT
MCGINN, MICHEAL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
CLARKE, JAMES ALBON - IMPROPER TAILLIGHTS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HINSON, DAVID WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION
HENTHORNE, GEORGE DAVID - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ANPARANO, GUILLERMO URREA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ALARCON, ISAURO MANUEL - CHARGES NOT LISTED
HOLDER, TONY MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MOULTRIE, QUENTIN LAMONT - OPEN CONTAINER, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, CONCEALED WEAPONS, DRUG PARAPHERNALIA
MCCALL, WILLIAM PRESTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
JORDAN, SLOAN AVERY - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MARTIN, THOMAS HAYWARD - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
BRIGHT, CRAIG RONNIE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
LONG, JENNIFER JUNE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
ACKERMAN, ANGELA SMITH - CHARGES NOT LISTED
WITT, ALICE MICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION
HINKLE, JERRY LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ROYAL, ALISHA DAWN - CONTEMPT OF COURT
GREEN, BRIANNA NIECHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LITTLE, TYREKIA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ANDERSON, ANTONIO CLEARON - CHARGES NOT LISTED
PILCHARD, JUSTIN ABRAM - DUI
JONES, FELICIA LEEANNA - FAILURE TO APPEAR
EADDY, KEVIN LASHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CARELESS OPERATION
PENLAND, SAMUEL NATHAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, SELENA ROCHELLE - DISORDERLY CONDUCT, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GONZALEZ, NICHOLAS ALFRED - Ordinance / Trespass
RIGGINS, LESTER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CANTY, JAMON GERARD - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
YARBOROUGH, ANTHONY WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER
DABBS, JANICE MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BARNHILL, JAMES A., JR. - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
THOMPKINS, WANDA J. - FAILURE TO APPEAR
GRANT, JOSHUA ISAIAH - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., CONTRABAND, FURNISH, OR POSS., COUNTYOR MUNICIPAL PRISONERS PROHIBITED
WHITE, CHARLES LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LONGACRE, WILLIAM GRAHAM - DISORDERLY CONDUCT
GAUSE, ROBERT NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - SECOND DEGREE, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05), TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE