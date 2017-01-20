See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

HAMILTON, CRYSTAL LINN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LENNON, CHRISTOPHER JOHN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
STOCKERT, WINFRIED MARK - CHARGES NOT LISTED
GARY, DALE HUGH - CHARGES NOT LISTED
WHITE, CHRISTINA PINO - CHARGES NOT LISTED
WHITE, CHARLES LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SPAIN, TIMOTHY JERRY MYER - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, KIDNAPPING, KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
VAUGHT, AUSTIN THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CAREY, ANDREW MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PYATT, KYRON ARTHUR - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, KIDNAPPING, KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
CUTTINO, DAQUAWN CODERRI - TRESPASSING AFTER NOTICE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
HARRELL, CLORD - CHARGES NOT LISTED
YARBOROUGH, ANTHONY WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER
LESCHINSKY, JASON BRILEY - FAILURE TO APPEAR
AUSTIN, JOHN DAVID - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
WATERS, THOMAS WILLIAM HAYES - ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
KUTNEY, ANA - Ordinance / Assault; Assault and Battery
WARE, BENNIE FRANK - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
SANDERS, WILLIAM ANDRE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
LINNEN, KEVIN CEPHUS - POSSESSION OF ECSTACY METHYLENEDIOXYMETHAPHETAMINE
PRINCE, SCOTTY EATON - CHARGES NOT LISTED
COVINGTON, WALLACE SEMEON - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LEE, MIKAL SHAREEF - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
WYATT, BRANDON TAYLOR - Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
RAILEY, JOHN MATTHEW - Ordinance / Fighting
BARNES, RACHEL LYNN - OPEN CONTAINER, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, SIMPLE ASSAULT AND BATTERY, SHOPLIFTING
OWENS, JAMES LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MARSH, LABRON PERICE - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
JORDAN, RANDY MAX - Ordinance / Fighting
JENKINS, RAYMOND ALEXANDER - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
AUSTIN, KAILIN LOUISE - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
KALISH, ROBERT ALAN - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
TODD, TIMOTHY FRANKLIN - CHARGES NOT LISTED
MCGUIRE, DOROTHY LUANNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SIMMONS, CEDRIC DEVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CRUZ, MARCO ANTONIO - IMPROPER PASSING
CROSS, NATHAN JOSEPH - VIOLATION OF PROBATION
KING, FRANCES CAROLINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SELDON, LAMONT HARRY - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
RAY, DAVID EARL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TUCKER, MARSH AUBREY - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
KINKAIDE, DONALD JAMES - NO DRIVERS LICENSE, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
MANGUS, JEREMIAH MATTHEW - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
DAVIS, JOHN BURNETT - CHARGES NOT LISTED
CALLAWAY, COLE ALEXANDER - DISORDERLY CONDUCT
HARDWICK, JOSHUA FLOYD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROMELL, CRAIG ANTHONY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, FUGITIVE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE