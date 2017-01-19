See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

RAINEY, FRANCES MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
PURCHA, DENNIS, II - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROLLINS, APRIL MICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
STOTLER, CHARLES WOODROW - MOPED LICENSING PROVISIONS VIOLATION
HOLMES, QUENTIN LEROY - CHARGES NOT LISTED
DESA, KEVIN AMORIM - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, RECKLESS DRIVING
PATRICK, JESSICA ANN - CHARGES NOT LISTED
PATRICK, FRANK ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
BEAM, MICHAEL ANDREW - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
DELAHUNT, THOMAS RICHARD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JOHNSON, ERICK ILIK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DASHER, JENA LEE - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
CHANDLER, CHRISTOPHER RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
BRYANT, ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HARDEE, PRESLEY LEGRAND - RECKLESS DRIVING, NO DRIVERS LICENSE
BANKS, JESSICA DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PERRITT, JULIE ANNE - SHOPLIFTING
SKODRAS, NICHOLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ACKERMAN, ANGELA SMITH - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
TEEL, PATRICK OWEN - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HILLS, JERMAINE STEFAN - VIOLATION OF PROBATION
JARBOE, DONALD ROYCE - DISOBEYING A POLICE OFFICER
BALLARD, TERELLE - CHARGES NOT LISTED
REICHE, ROBERT ALAN - FUGITIVE
WILSON, GEORGE JOHN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
OWENS, KENNETH RYAN - SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MITCHUM, EDWARD DEE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE $5,000 OR MORE
BRYANT, CARTRELL JORONE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, KIDNAPPING
RICHARDSON, JAMES SAMUEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MARLOWE, DUNCAN PRESTON - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
MYERS, ALYSSA NICOLE - CHARGES NOT LISTED
JONES, DONAVAN ELLIOT - CHARGES NOT LISTED
HARTFIELD, TREVOR BLAKE - VIOLATION OF PROBATION, REVOCATION OF PROBATION
ALAND, TIMOTHY ELBERT - CHARGES NOT LISTED
CARSON, CHRISTOPHER MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ATTEMPTED MURDER
PETERSON, OBRIEN JAMAAL - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
GORE, SAMUEL TEMAINE - FAILURE TO APPEAR
GRIFFIN, BRANDON THOMAS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
TUCKER, LAUREN ROCHELLE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
GONZALEZ, NICHOLAS ALFRED - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
TYLER, OTIS WAYNE - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION, ACCESSORY TO A FELONY - AFTER THE FACT
WYATT, BRANDON TAYLOR - Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
MCINTYRE, ISAIAH EMMANUEL - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
DEWITT, JAMES ERIC - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), UNLAWFUL TO BUY, SELL, TRANSPORT OR REC.STOLEN PISTOL TO CERTAIN PERSONS UNLAW.
REDGE, MARGARET LYNN - CHARGES NOT LISTED
GREEN, DEZRON - CONCEALED WEAPONS, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
ROSS, RYAN WILLIAM - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COX, CHRISTOPHER JACKSON - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CORTEZ, YOLANDA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
PHILLIPS, MILTON THOMAS - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION