See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

BRITTON, MAHOGONY CHARDONNAY - RECKLESS DRIVING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HAFII, TIBET RHODESIA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCCLEOD, CHARLES MONTRELLE - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
CARTER, LARRY TRANELL - MURDER, KIDNAPPING, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
WOODS, LEROY CHRISTOPHER ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MASSA, MICHAEL ANTHONY - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFFPRIOR TO 6/7/05), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
ROBINSON, JOHN JEFFREY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GASCHO, JOHN GRANT - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CARR, DOMINIC MALLORY - UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
FURINO, GAVIN JOSEPH - DUI
MEJIA, FERNANDO GUEVARA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
YOUNGBLOOD, ROBERT DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 3RD OFFENSE
DAVIDOCK, JEFFREY JOHN - CHARGES NOT LISTED
COX, KENNY JACKSON - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
GONZALEZ, PEDRO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
WILSON, BOBBY ANDREW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MASSEY, ANTHONY COOPER - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
BOLEN, CARLA JEAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
JOHNSON, ROBIN NMN - CHARGES NOT LISTED
REICHE, ROBERT ALAN - CHARGES NOT LISTED
SLIGH, STERLING SCOTT - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, COMPUTER CRIME ACT, VALUE OVER $1000, UP TO $25,000 -SECOND DEGREE - 1ST OFFENSE, COMPUTER CRIME ACT, VALUE OVER $1000, UP TO $25,000 -SECOND DEGREE - 1ST OFFENSE
TAYLOR, RITA ELIZABETH - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
GONZALO, GARCIA ARGUELLO - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
MACEDO, JEAN TAYLOR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING UNINSURED VEHICLE
REEVES, RICHARD DAVID - CHARGES NOT LISTED
GATHINGS, BOBBY JOE - SHOPLIFTING
SKIPPER, WANDA HOLDEN - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
TEEL, PATRICK OWEN - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BRITT, SAMUEL RANDY - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
STEELE, KEYNA ROSAN - CHARGES NOT LISTED
MOLINA, SANTOS RICARDO - OPERATING UNINSURED VEHICLE, NO DRIVERS LICENSE, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE
COSTELLO, JANELLE LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BRYANT, DANIEL RALPH - VIOLATION OF PROBATION
MORENO, DOROTHY MARIE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
NEALY, JOSEPH BRYAN - CHARGES NOT LISTED
GILLESPIE, WILLIAM BRYAN - SPEEDING IN A REDUCED SPEED ZONE, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SUGGS, AMY LYNETTE - VIOLATION OF PROBATION
FIGLEY, JAMIE DIANN - CONTEMPT OF COURT
ESHLEMAN, TIMOTHY WAYNE - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WHITE, JAWAN RAYEL - CHARGES NOT LISTED
GRATE, KENNETH MARRCE - DRIVING UNDER SUSPENSION
ALLEN, JACQUELINE ANNE - Ordinance / Destroying, etc, Property - Real Property
GADDY, JAMES ANTONIO - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE, BURGLARY 1ST DEGREE, KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
GRIMMAGE, TERRANCE LAVON - RESISTING ARREST, POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
LANE, ADRIAN JERELL - CHARGES NOT LISTED
CAINES, CHRISTOPHER PAUL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
MCCARTHY, MACEY MARY - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
DAVIS-LEWIS, SHELA REGINA - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
RUTLEDGE, KAREN NESBITT - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BYRNES, KENDALL MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CRAWFORD, MALIK ALLAN - CHARGES NOT LISTED
TURNER, ANTOINETTE IZZO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOADER, MADISON MARIE - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY E