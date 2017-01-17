See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

LECUYER, CHARLES THOMAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COOK, ROBERT DENNIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BELLAMY, ELDON LEE - Ordinance / Trespass
MCCLELLAN, MARVIN NMN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GRANT, MICHAEL LEROY - TRESPASSING AFTER NOTICE, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
JARRETT, LITTLE TIMOTHY MARION - CHARGES NOT LISTED
WILSON, DEVIN TRA'VON - CHARGES NOT LISTED
WOODRIDGE, SCOTT STEWART - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
YATES, TIMOTHY LAVON - CHARGES NOT LISTED
SPIRES, RYAN DOUGLAS - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, DRIVING UNDER SUSPENSION
HAY, KILLIAN MCMACKIN - SHOPLIFTING
LIGHTNER, HEIDA MELISSA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STOUT, ZACKERY RAY - Ordinance / Unlawful Impeding of Traffic, DISORDERLY CONDUCT
BELLE, JAMES CURTIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MANN, MILDRED MARIE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
SANDERS, WILLIE JOE - CHARGES NOT LISTED
RANDALL, JOSHUA LEE - CHARGES NOT LISTED
CHINNERS, CHELSEA ANN - SHOPLIFTING
WHITE, ISIS MECCA RASHAWNA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, WILLIAM PAUL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
WITSKA, MARISSA STORM - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
MOORE, SHON CHARLES - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
ADAMS, DONALD RAY - SOLICITATION
GUILBAULT, ANNMARIE JANE - CHARGES NOT LISTED
SIMS-BIRDSALL, MOLLY PARRISH - CHARGES NOT LISTED
KEARNEY, STEVEN TREVOR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
DENNISON, MICAH QUASHAWN - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
SCOTT, GERALD LEE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE