See who spent time in jail in the Myrtle Beach area

BOETH, RHONDA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILLIAMSON, GARRY WAYNE - NO SC DL, FAILURE TO APPEAR
MATUTE-CARDOZA, HECTOR RAMON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DRIVERS LICENSE
BRYANT, DEVIN ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FINKLEY, JAVIOR RAMIL - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HUTCHINSON, ATARA LASHAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RICHARDSON, GREGORY RONALD - DUI
DAVIS, MATTHEW JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LENT, TARA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BERGMAN, RUSSELL W. - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
GOSS, URIAH LEROY - FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, DRIVING UNDER SUSPENSION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
EVERETT, ANDREW JORDAN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
VERA, OSCAR - SUSPENSION, OR REFUSAL OF REGISTRATION - 1ST OFFENSE, DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
MANNING, SHAYNE NEIL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR
GEORGE, TAYLOR UNIQUE - SHOPLIFTING
DETRES, EDDIE NMN - SHOPLIFTING
DEMARINO, DONALD ALLAN - SHOPLIFTING
BURROWS, JOHN BELTON - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, ALTERATION OF LICENSE, SALE OF FICTITIOUS LICENSE, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MEDINA, CARMELLO TARIME - THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, PERJURY, FALSE INFORMATION ON A DOCUMENT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
SHISHITO, FELIPE TOSHIO - NO SC DL
MITCHELL, JASON ROY - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARRISON, STANLEY RATICO - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, THROWING OF BODY FLUIDS BY PRISONER ONCORRECTIONS EMPLOYEE
MCMILLAN, RONALD GEORGE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, Ordinance / Loitering, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
CUMMINGS, CODY LEE - Ordinance / Loitering
FORD, VERONICA SHATILLA LASHON - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BELL, PHILIP WATTS - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
JOHNSON, TAHEED CHARLES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, RICHARD JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GREEN, TONY LEROY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MORES, ALEX NMN - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
JOHNSON, DANIEL WAYNE - MANF. DIST., ETC. METHAMPHETAMINE ORCOCAINE-1ST (PRIOR TO 6/7/05)
HEWITT, BRANDON BUNION - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
GRIFFIN, KAREN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHANDLER, ALBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BELLAMY, RANDALL DERON - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
BERRY, SARAH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, CHERYL SCOTT - DUI
TALBERT, KHADEIDRE CHARNE - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
DEAN, JON PAUL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SIMMONS, JAMIE KAREME - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, IMPROPER TURNING, DRIVING UNDER SUSPENSION
FULLER, JAMES ROGERS - DUI
MCINNIS, MICHAEL ANGELO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
POSTON, ALICEIN LEIGH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
STOUT, ZACKERY RAY - CHARGES NOT LISTED
SARNECKY, STEVEN ANDREW - CHARGES NOT LISTED
KNOWLIN, DARRELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SETLIFF, RONALD RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MANN, KYLEE DORIAN - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, DISORDERLY CONDUCT, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL
GILMAN, GARRETT MARTIN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
SMITH, VICTORIA NMN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
ZIMMER, APRIL PILKENTON - DUI
DAVIS, ELIJAH CHRISTOPHER - IMPROPER VEHICLE LICENSE