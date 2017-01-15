Mugshots, Jan. 15

WALL, CHASE CLARKSTON - DRIVING UNDER SUSPENSION, IMPROPER LANE CHANGE, ATTEMPTED MURDER, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
FULMORE, LAWRENCE DARIUS - DISORDERLY CONDUCT
SMITH, APRIL DIANE - HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
MURPHY, MEREDITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROWELL, TRAVIS WADE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
SIMPSON, ANGELA MARIE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
STEPHENS, KYLE CHRISTOPHER - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
SCOTT, JUSTIN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
SPEARS, SCOTTIE LAMONT - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ANGELOU, CHARLES ANGELES - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
SMITH, DIETRICK JUSTIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RESISTING ARREST
MILLER, JERRY WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA (CIVIL REMEDY)
WADE, KURT EUGENE - DUI
WILLIAMS, RAHEEM ABDUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BARRERA, STACY RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GORDON, ALEX EDWIN - DUI
MCDOWELL, DAMON DWAYNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DEAS, LOVERNE BERNARD - DRUG PARAPHERNALIA, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
WOODBERRY, ANTONIO JAWWAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, ANDREW WADE - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
PACE, THOMAS WAYNE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
CICIO, CHARLES FRANCIS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STRICKLAND, ERIC NMN - RECKLESS DRIVING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
GRAHAM, TRAVOY ARVONTRAE TRAMAINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ZACHARY, DYLAN CLIFTON - DUI
DAVIS, SOLAR CHASE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
FRANKLIN, THOMAS GUY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
FIELDS, WESLEY ALLEN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WILLIAMS, ANTHONY TYRONE - FAILURE TO APPEAR
MCNAIR, HOWARD JUNIOR - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, KIDNAPPING, FAILURE TO APPEAR
MOORE, KELSEE RYAN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CISTONE, JANNA MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HAGGINS, ALEXIS MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, RESISTING ARREST
STEIF, ROBERT JOHN - CHARGES NOT LISTED
PIERCE, MICHAEL BRANDON - FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD), FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ROUSE, WILLIAM T. - DUI, FAILURE TO APPEAR
BARNES, WILLIAM TERRY - RESISTING ARREST, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BONE, ROY ONEAL - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
MCHENRY, BRIAN ERIC - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
SANCHEZ, MARIA CHRISTINA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MATTHEWS, AMY MARIE - CHARGES NOT LISTED
MYERS, JOHNATHAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
POOLE, JEREMY BRANDON - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, SHOPLIFTING, SHOPLIFTING
NABORS, JEREMY MICHAEL - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Vehicles required to be registered and licensed., MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
HANFORD, DANIEL FRIERSON - TRAFFIC/UNAUTHORIZED SOLICITING ON HWY
PARIS, JONATHAN BRADLEY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ROBERTS, WILLIAM BRANDON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Ordinance / Public Possession of Open Containers
NICKLAW, JEREMY ANDRE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GREEN, TONY LEROY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MORES, ALEX NMN - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
JOHNSON, DANIEL WAYNE - CHARGES NOT LISTED
HEWITT, BRANDON BUNION - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
GRIFFIN, KAREN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHANDLER, ALBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BOETH, RHONDA MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BELLAMY, RANDALL DERON - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
BERRY, SARAH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PHILLIPS, CHERYL SCOTT - DUI
TALBERT, KHADEIDRE CHARNE - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
BRYANT, DEVIN ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DEAN, JON PAUL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SCHAEFFER, TYLER HAWKSHAW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SIMMONS, JAMIE KAREME - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, IMPROPER TURNING, DRIVING UNDER SUSPENSION
WILLIAMSON, GARRY WAYNE - NO SC DL
MATUTE-CARDOZA, HECTOR RAMON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DRIVERS LICENSE
RICHARDSON, GREGORY RONALD - CHARGES NOT LISTED
FINKLEY, JAVIOR RAMIL - CHARGES NOT LISTED