See who was arrested in the Myrtle Beach area

ROJAS FRANCO, JESSICA MICHELLE - VIOLATION OF PROBATION
STRICKLAND, ERIC - CHARGES NOT LISTED
WOODBERRY, ANTONIO JAWWAN - CHARGES NOT LISTED
DEAS, LOVERNE BERNARD - DRUG PARAPHERNALIA, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
CICIO, CHARLES FRANCIS - CHARGES NOT LISTED
PACE, THOMAS WAYNE - CHARGES NOT LISTED
GORDON, ALEX EDWIN - CHARGES NOT LISTED
MCDOWELL, DAMON DWAYNE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMS, RAHEEM ABDUL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WADE, KURT EUGENE - DUI
MILLER, JERRY WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
SMITH, DIETRICK JUSTIN - DRIVING UNDER SUSPENSION
ANGELOU, CHARLES ANGELES - CHARGES NOT LISTED
BARRERA, STACY RENEE - CHARGES NOT LISTED
SPEARS, SCOTTIE LAMONT - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SCOTT, JUSTIN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
STEPHENS, KYLE CHRISTOPHER - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
ROWELL, TRAVIS WADE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MCFADDEN, SHANTI LARELL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BRADDOCK, COURTNEY SUE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GUYTON, MITCHELL MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
MURPHY, MEREDITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SIMPSON, ANGELA MARIE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
TURNER, PHILLIP ELIJAH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GRIFFIN, WILLIAM THOMAS - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
PETERSON, QUINTRELL WAYNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
FAULKNER, MARKEY TERRILL - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
DAVIS, JEFFERY LURVERN - ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 1ST OFFENSE
BRIDGMAN, CASANDRA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOORE, QUENTIN MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, JEFFREY THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LEVETTE, DAMIAN ASHELY - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
GRAINGER, STACEY ELAINE - ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
DUKES, VERNTRELL JERWON - KIDNAPPING, ATTEMPTED MURDER, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BURTON, WILLIAM WESLEY - Ordinance / Shoplifting
SMALLWOOD, RYAN CHRISTOPHER - CONTEMPT OF COURT
CHESTNUT, DESMAN EARL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
RUBIO, COLETTE PHILLIPS - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
SKINNER, LOLA SIMMONS - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MITCHELL, BENJAMIN JUAN - CONTEMPT OF COURT
NABORS, JEREMY MICHAEL - Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, Vehicles required to be registered and licensed.
FARRAND, JEREMY MICHAEL - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
ELVIS, JOEL THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCNEIL, CHRISTOPHER MICHAEL - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
ZACHARY, DYLAN CLIFTON - CHARGES NOT LISTED
JOHNSON, ANDREW WADE - CHARGES NOT LISTED
PETERSON, BRIAN SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FRANK III, WALTER LESLIE - WEAPONS/CARRY IN RESTRICTED PLACES
RABON, RUTHIE KING - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
ANDERSON, CHARLES MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
POPE, CASSIDY DAWN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
CLARK, CHARLES JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROWN, EDDIE JAMES - MANUFACTURE OR POSS. SCH. V DRUGS W. INTENT TO DISTRIBUTE - 1ST OFFENSE
TODD, ROBERT GIOVANNI - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MEYERS, RAYSHON JERMAIN - DISTRIBUTION OF HEROIN - 2ND OFFENSE, DISTRIBUTION OF HEROIN - 2ND OFFENSE
LESAK, DAVID RAY - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11) FIRST DEGREE PRIOR TO 6/1/05)
WEAVER, KANDY KAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILBURN, CHRISTOPHER - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
COX, SCOTT - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
BLUNT, DEDRICK LEE - FAILURE TO APPEAR
WALL, JACOBB TIMOTHY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
REAVES, JAMES ERNEST - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
BYINGTON, PAUL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
DUNN, STEPHEN CLAUDE - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
HURELL, PATRICK DURELL - MURDER
CARBONNEAU, WAYNE CHARLES - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE