See who was arrested in the Myrtle Beach area

BERG, CALEB TUCKER - THEFT OF ELECTRIC CURRENT
BEVERAGE, GINGER GAILLARD - CHARGES NOT LISTED
KNIGHT, DOUGLAS DONALD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SKINNER, CHRISTOPHER RYAN - PEDESTRIAN DRUNK
POSTEMSKI, KALEB ROBERT - CHARGES NOT LISTED
GARRETT, JASON EDWARD - DISORDERLY CONDUCT
SMALL, NATHAN ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MORALES RINCON, GREGORIO - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BEARDSLEY, CARL WILLIAM - DUI
HARMON-LYNDON, ASHLEY MARIE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MURPHY, CHRISTY NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RINK, VINCENT ANDREW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
THOMAS, STEVEN ANTOINE - CHARGES NOT LISTED
GAMBLE, CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RAYNOR, ADAM CHARLES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROWN, MARCUS TERRELL - FORGERY LESS THAN 10,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, JESSICA NICOLE - CHARGES NOT LISTED
BERG, CRYSTAL WITHINGTON - THEFT OF ELECTRIC CURRENT
MURROW, CHARLES BLAINE - THEFT OF ELECTRIC CURRENT
GRUBER, WESLEY JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HUNTER, ROBERT RAYMOND - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
STOUT, ZACKERY RAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BLAKE, KIRON TASHARD - OPEN CONTAINER
OWENS, DAVID CHARLES - SOLICITATION
GARCIA-NAVARRO, ANTONIO NMN - NO SC DL
RAMIREZ, DANIEL KAELOB - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCKNIGHT, JOHN EDWARD - CHARGES NOT LISTED
TUCKER, JUSTIN BLAKE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, GREATBODILY INJURY RESULTS, SHOPLIFTING, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
TYLER, JASON WILLIAM - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
TURNER, PATESHA PAT - IMPROPER LANE CHANGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, VIOLATION OF ABC LAW, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION/PWID /ECSTASY 15 DOSAGEUNITS, L/T 100 DOSAGE UNITS)
CRIM, WAYNE EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MYERS, BRIAN WAYNE - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE), MALICIOUS INJURY, WILLFUL INJURY TO COURTHOUSE OR JAIL
SPICKLER, CODY MATTHEW - CHARGES NOT LISTED
LAYBOLT, BRUCE - BREACH OF PEACE AGGRAVATED IN NATURE), MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE
PRICE, JASON RICHARD - NO DRIVERS LICENSE, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
GRICE, MICHAEL JAMAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CAMERON, BENJAMIN JAMES - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER16)SECOND DEGREE
CRAIG, WILLIAM ARTHUR - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING, DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING
SOUTHERN, TARA ASHLEY - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
GAGUM, NELSON IVA - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SMALLS, TAJI OCHE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WILLIAMS, RAHDREIA GREEN - USE OF 911 NUMBER UNLAWFULLY
SMOAK, JOSHUA ALLMAN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
QUINLAN, MARTIN JOHN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID
STANLEY, JILL AMY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HARDEE, CHAD LARUE - FORGERY LESS THAN 10,000
MINCEY, JUSTIN ALLEN - VIOLATION OF CONDITION OF RELEASE ONBOND FELONY)
WARD, JARRETT ADAM - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, VIOLATION OF PROBATION
SCOTT, ROY LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FRYKENBERG, RUBY CARSON - CHARGES NOT LISTED
ROBINSON, DELTON NMN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
GASKIN, EMMANUEL JAMES SHA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS