See who was arrested in the Myrtle Beach area

SHEARS, NANCY LAURA - LARCENY UNDER $2,000
CHAMBERS, TYRA DAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HOPE, DYLAN THOMAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SEGARS, KENT DWIGHT - CSC WITH A MINOR 11 - 14 YEARS OF AGE 2ND DEGREE
COOKE, MICHAEL V. - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
LAMZOURI, MOHAMMED LARBI - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
POWERS, AMANDA RACHELLE - DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
DAVIS, SINDAB EDMOND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WATERS, TODD MITCHELL - HEROIN,MORPH.,ETC, TRAFFICK ILLEGAL DRUG4G OR MORE, BUT LESS THAN 14G -2ND/SUB.
SIMMONS, ANTWAN DEVON - CHARGES NOT LISTED
DIBBLE, CARLA MARIE HOLMAN - SHOPLIFTING
WOOD, MARY ELIZABETH - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GARY, JONATHAN ROBERT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WINANS, DEZIANNA BRIELLE - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BRACY, KRISTIN NICOLE - VIOLATION OF PROBATION
PIETERSE, JONATHAN ALEXANDER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GOLDMAN, CHRYSTAL DAWN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
STANLEY, HUNTER CHRISTIAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BURROUGHS, JEROME NMN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
NESBITT, STACEY - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 2NDOFFENSE, Ordinance / Obtaining Credit or Property with Expired, False, etc, Credit Card, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LAMBERT, JERRY LANCE - CRIMINALLY RECEIVE GDS, SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, VALUE u003e$500 IN ANY 6 MOS, CRIMINALLY RECEIVE GDS, SERVICES FRAUDULENTLY OBTAINED, VALUE u003e$500 IN ANY 6 MOS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GREEN, NARADA MANDEZ - CHARGES NOT LISTED
BETHEA, TYREEK DONTAI - CHARGES NOT LISTED
STEIGERWALT, RICKY DAVID - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, NO SC DL, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05)
LEE, WAYNE MAURICE - SHOPLIFTING
LONG, JOHNATHAN RYAN - DRUG PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER
HOLDEN, HANK AUSTIN - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PATTERSON, JONATHAN FLORES - CHARGES NOT LISTED
MOSELEY, BREYUNNA SHA'CEDA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HALL, LAKIN COREY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FISHER, ALBERT REID - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION
FIORE, ANTHONY MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ELLIOT, AMBER NICOLE - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEMORE THAN $500, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
WHITEFORD, TIFFANY KAYE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
NEUMANN, MICHAEL PAUL - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
SIMMONS, SHAWN LAMONT - OPEN CONTAINER
JAMES, FREDRICK DWAYNE - CHARGES NOT LISTED
JOHNSON, TERRENCE EUGENE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
SPAIN, MAURICE SERMAINE - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE (PRIOR TO 6/7/05)
PAYNE, ROSEMARY ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MISHOE, WILLIAM CHARLES - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE, RECKLESS DRIVING, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, LARCENY UNDER $2,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, LARCENY UNDER $2,000, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
TURNER, PATESHA PAT - IMPROPER LANE CHANGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, VIOLATION OF ABC LAW
RUTLEDGE, OCTAVIA SHARMAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GASKINS, ISSIAH THOMAS JAMES - NO SC DL, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
LOVE, DANA MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
GUILES, BRITTANY SUE - CHARGES NOT LISTED