Mugshots, Jan. 11

COKER, MELISSA GWEN - SHOPLIFTING
MISHOE, WILLIAM CHARLES - CHARGES NOT LISTED
PAYNE, ROSEMARY ANNE - CHARGES NOT LISTED
NEUMANN, MICHAEL PAUL - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
JOHNSON, TERRENCE EUGENE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
SPAIN, MAURICE SERMAINE - CHARGES NOT LISTED
GAGUM, NELSON IVA - CHARGES NOT LISTED
SAWYER, RICHARD WALDO - CHARGES NOT LISTED
PIPKIN, EDWARD TYRONE - CHARGES NOT LISTED
DIXON, JENNA DANIELLE - CHARGES NOT LISTED
BYKOWICZ, DANIEL FRANCIS - SHOPLIFTING
GIOVANNI, RAMOS NMN - CHARGES NOT LISTED
GREEN, LEAH JASSON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HEARD, TYWAUN KIAHEEM - OPEN CONTAINER
HICKS, JULIUS ANTWAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MOJICA-RAMOS, JOEL NMN - CHARGES NOT LISTED
SMITH, SUMMER DANIELLE - CHARGES NOT LISTED
GRICE, MICHAEL JAMAL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
EPIFANIO, VINCENT NMN - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
WARD, JAMES WILLIAM - NO DRIVERS LICENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JASPER, SAUNDRA CAROL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
MCCANTS, LORENZO ROGER - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
STANLEY, DEANDRE ROQUEZ - CHARGES NOT LISTED
ELY, HALEY MORGAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
BUCCI, GREGORY MICHAEL - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
HOLDER, KIMBERLY MICHELLE - Ordinance / Trespass
SIMARD, ROGER LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TUCKER, CUFFIE - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
POWELL, GARRETT MARTIN - CHARGES NOT LISTED
HARRIS, KIMBERLY ANN - OPERATING UNINSURED VEHICLE
TALBERT, CAROL MIXON - SHOPLIFTING
DICKEY, BRADLEY EDWARD - BURGLARY 2ND DEGREE
DOCKERY, BOBBY LEE - CHARGES NOT LISTED
GAMMON, NEIL THOMAS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BOLDEN, BRYAN - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR A MISDEMEANOR
BROWN, JASON HOWARD - BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MACON, DREQUAN MALIKE - FAILURE TO APPEAR
THOMAS, FRANK HARVEY - RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
GREEN, PATRICK ANTOWN TERRELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
WEST, KIRSTAN RENEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, CHILD PASSENGER RESTRAINT VIOLATION
RUSH, MIKKEL RASHEEM - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BLAKELY, GRAHAM PARKER - ALTERATION OF LICENSE, SALE OF FICTITIOUS LICENSE, ALTERATION OF LICENSE, SALE OF FICTITIOUS LICENSE, ALTERATION OF LICENSE, SALE OF FICTITIOUS LICENSE
WEST, DE'NESHA BRE'SHAWN - FUGITIVE, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Loitering
ELLIOTT, DAVID MICHEAL - ASSAULT AND BATTERY
BELLAMY, ELDON LEE - Ordinance / Trespass
WEBSTER, MELISSA VINSON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PRUITT, SHANNON DAISY - CHARGES NOT LISTED