Mugshots, Jan. 10

MEYER, AUSTIN LEE - CHARGES NOT LISTED
GORE, LAQUAN ROMALIS - CHARGES NOT LISTED
TOY, AUDLEY BERT - PEDESTRIAN DRUNK
AUSTIN, BONNIE LEE - DUI
MISTRETTA, SALVATORE JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
TROUTMAN, DAISY LIZZETTE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SUGGS, DEKODA MATTHEW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DONOGHUE, COLLIN JAMES - CHARGES NOT LISTED
CLONINGER, KEDITHDANE THOMAS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WARD, VANESSA BURNICE - CHARGES NOT LISTED
LINDSEY, SHYANNE NICOLE - CHARGES NOT LISTED
MCCUTCHEN, KANDICE ANN HOLMES - CHARGES NOT LISTED
HOYTE, AVEONNIA MARIA - CHARGES NOT LISTED
HARSHAW, CHRISTOPHER LORENZO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
WRIGHT, KAYLA GAYLE - CHARGES NOT LISTED
SCOTT, JENNIFER LORRAINE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
FEAGIN, CHRISTOPHER LAMAR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCKVIAN, CHRISTOPHER - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HOLMES, WILLIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BIRT, DAVID JOSHUA - CHARGES NOT LISTED
GAMBLE, RONNIE - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
BROWN, DEJAVAN CHRISTOPHER - DISTURBING SCHOOLS
POWELL, ERNEST RONALD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILLIAMS, TYNEQUA LAMONTRESE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
PIGG, LAUREN NICOLE - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS
GRIER, BRANDON JAMES LAMONT - SHOPLIFTING, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
BESSENT, SARAH LUANNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DISANO, MICHAEL ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
O'NEAL, WILLIAM ENNIS - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
PARKER, MATHIAS ARTHELL - CHARGES NOT LISTED
DAWSON, EMILY CHRISTINE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
WHITTINGTON, MADISON ALEXIS - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED