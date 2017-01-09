Mugshots, Jan. 9

MCCOLLUM, FRANCESCA - FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD), FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD), FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD), FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD), FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD), FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD), FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD), FINANCIAL IDENTITY FRAUD, FORGERY LESS THAN 10,000, FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME (BANK FRAUD)
BLANTON, JAMEE WILLIS - CHARGES NOT LISTED
PEREZ CUETO, EUGENIO - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, NO DRIVERS LICENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, VIOLATION OF ABC LAW
SEXTON, CALEB WADE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
WRIGHT, SHAKIRA TIESHA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CYRANOWICZ, MICHAEL JOHN - RECKLESS DRIVING
LATESSA, ANTHONY JOSEPH - DISORDERLY CONDUCT, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ROBERTS, JESSE CHRISTOPHER - RESISTING ARREST, ATTEMPTED ARMED ROBBERY
WHITESIDE, SHERROD ROCHIE - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF (AFTER 6/7/05)
EVANS, ANTHONY JAMES - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
BARRETT, JAMIE LEE - CHARGES NOT LISTED
WHITNEY, CHELSEA MARIE - CHARGES NOT LISTED
BOUCHETTE, PHOBEE - SHOPLIFTING
COOK, DANIEL VINCENT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MILLER, DOMINIC EVERETTE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GALES, CHRISTEIN JAMAL MALIK - VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FERGUSON, TAYLOR ONEIL - DRIVING UNDER SUSPENSION
BUCKMAN, CHRISTOPHER NEIL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WATKINS, KEITH STEPHEN - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
GLIDEWELL, ROBERT WAYNE - SHELLFISHING HARVESTING VIOLATION, FISHING WITHOUT A LICENSE
FRANKS, ELBERT A - SHOPLIFTING
PODAVINI, JENNIFER LYNN - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
WOJCIK, MALLORY JO - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
BARBOSA, DANIELA MARIA DE SOUSA - DUI
VANDUNK, LOUIS VINCENT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FORD, LEON MAKELL - CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
MASON, VIRGIL ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JAMES, JONATHAN CORY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
OLIVER, KATIE ELIZABETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
STANLEY, KEVIN RONETTE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
BEATTY, TENNILLE LOIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
PHILLIPS, JAMIE LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CROUSE, MELISSA LEANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CRESPO-ORTIZ, RAFAEL JOSE ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RAMIREZ-OLIVARES, ANGEL JEHOVANCE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PEARCE, BRAD - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROGERS, ALLEN WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
NORTH, TERRI ANNE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
PARKER, MATHIAS ARTHELL - CHARGES NOT LISTED
DISANO, MICHAEL ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
O'NEAL, WILLIAM ENNIS - CHARGES NOT LISTED
BESSENT, SARAH LUANNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WADE, CHARLES COATES - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
GAMBLE, RONNIE - CHARGES NOT LISTED
HILTON, SABRINA MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
JOLLEY, CHRISTOPHER ONEAL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HOLMES, WILLIS - CHARGES NOT LISTED