Mugshots, Jan. 8

ROONEY, TAYLOR JEAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
VANDERHORST, KEITH - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
NEVILLE, MELVIN GEROD - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
EDGE, DEWAYNE LAMONTE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR
JUDSON, SHAWN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
HEWITT, BRANDSON BUNION - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GATHINGS, BOBBY JOE - CHARGES NOT LISTED
BURGESS, ELIZABETH ASHLEY - CHARGES NOT LISTED
CLARK, CHARLES RANDOLPH - VIOLATION OF PROBATION
GOODING, CEACER NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COMBS, AMBER ELIZABETH - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GARNETT, STEVEN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
NAPOLITANO, SHAUN - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
GURNEY, ERIC PATRICK - Ordinance / Destroying, etc, Property - Real Property
WATTS, DANIEL SCOTT - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BANEGAS-HERNANDEZ, DENIS JEOVANNY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
HERNANDEZ, MOISES ALBAZEL - STALKING
CASTILLO, JANELLE LEE - CHARGES NOT LISTED
LECHEMINANT, ANDREW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MILIKEN, RICHARD KYLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
EDWARDS, LEONARD NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CIRIGNANO, RYAN NEAL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WOODRIDGE, SCOTT STEWART - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JONES, MATTHEW JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
FLORES-HERNANDEZ, EDGAR EDIR - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
POSTON, LINDA MCKENZIE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JAMES, JONATHAN CORY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CYRANOWICZ, MICHAEL JOHN - RECKLESS DRIVING
ONLEY, MARSHALL JEROME - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ROGERS, ALLEN WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
OLIVER, KATIE ELIZABETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
STANLEY, KEVIN RONETTE - CHARGES NOT LISTED
BEATTY, TENNILLE LOIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
PHILLIPS, JAMIE LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NORTH, TERRI ANNE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
CROUSE, MELISSA LEANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BLANTON, JAMEE WILLIS - CHARGES NOT LISTED
CRESPO-ORTIZ, RAFAEL JOSE ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
PEARCE, BRAD - CHARGES NOT LISTED