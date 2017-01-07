Mugshots, Jan. 7

OVIEDO, CAMERON N - CONTEMPT OF COURT, DRUG PARAPHERNALIA
GARNETT, STEVEN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING ON WRONG SIDE OF ROAD
GAYLE, RONELL NELTON - CHARGES NOT LISTED
GOODING, CEACER NMN - CHARGES NOT LISTED
CLARK, CHARLES RANDOLPH - CHARGES NOT LISTED
COMBS, AMBER ELIZABETH - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
GATHINGS, BOBBY JOE - CHARGES NOT LISTED
HEWITT, BRANDSON BUNION - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROONEY, TAYLOR JEAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MYERS, SHANTAY LATRECE - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
JUDSON, SHAWN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
SMALLS, KYERRIA NICOLE - CHARGES NOT LISTED
LOCKLEAR, SELENA LENN - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, SHOPLIFTING UNDER $2,000
EDGE, DEWAYNE LAMONTE - FAILURE TO APPEAR
PATTERSON, TIMOTHY LAMARK - CHARGES NOT LISTED
RILEY, JOHN CHRISTOPHER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BURGESS, ELIZABETH ASHLEY - CHARGES NOT LISTED
CAUTHEN, BILLY EUGENE - CHARGES NOT LISTED
SLOAN, ERNEST - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GOULD, ALYSHA MICHELLE - CHARGES NOT LISTED
TEDDER, WILLIAM HUNTER MCMILLIAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HENNIS, PERRY R. - RECKLESS DRIVING, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
EASTMAN, DOUGLAS MITCHELL - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
EVERSON, JOSEPH SCIRE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DEAL, MYLES BLAKE - CHARGES NOT LISTED
LALAND, DANDRE XAVIER - CHARGES NOT LISTED
STEWART, MELEKE DASHAWN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
JONES, JESSICA JOYCE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CARDINALE, JANA OLIVIA - CONTEMPT OF COURT
DARBY, TENESHA SHAQUAN - SHOPLIFTING
STONER, PAUL JUNIOR - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
DARBY, JARHONDA NATARSHA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RIVERS, MARK ALLEN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
ROGERS, MELVINA - ANIMAL LEASH LAW
RICHARDSON, TIFFANY LYNN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LECHEMINANT, ANDREW - CHARGES NOT LISTED
BLACKMON, MICHELLE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JOHNSON, LAUREL JEAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MURPHY, WILLIAM GREGORY - CHARGES NOT LISTED
CHESTNUT, GREGORY NOAH - WEAPONS/CARRY IN RESTRICTED PLACES
FRINK, BRAXTON NERO - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
DAVENPORT, RYAN NMN - CHARGES NOT LISTED
MILLER, DENNIS JAMES - DISOBEYING A POLICE OFFICER, TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HARRIS, DAMON GERONIMO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
TEEL, PATRICK OWEN - TRESPASSING
TERRY, HEATHER MARIE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ELY, HALEY MORGAN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
JOHNSON, DARRIN - SHOPLIFTING
JOHNSON, SHANIQUA DEMETRIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
FARRIS, ERIC TERRILL - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MOORE, ELIZABETH JANE - CHARGES NOT LISTED