Mugshots, Jan. 6

PHILLIPS, CAMTISHA TYREA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
KEMPER, COREY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LILES, GEORGE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
HATTON, JOAN ALMA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, FAILURE TO APPEAR
SCANLON, JOHN VINCENT - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BROWN, ANGELA DAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HEATH, MELONY ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBINSON, PHILLIP - CHARGES NOT LISTED
SANDERS, RICKY RASHAWN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
TOPSHE, FRED JOSEPH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HALL, ERIC MATTHEW - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MINGEE, CLARISSA LUCILLE - CHARGES NOT LISTED
CHESTNUT, JAMES ANTHONY - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS
EMMONS, CHRISTOPHER ALLEN - FAILURE TO APPEAR
JALET, WILLIAM FRANCIS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
COOK, MONROE EDMOND - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BOWEN, CARL MICHAEL - CHARGES NOT LISTED
MOORE, DERRICK BRANDON - CHARGES NOT LISTED
GAMBLE, COREY MICHAEL - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, RECKLESS DRIVING
LAMBERT, STEPHANIE ELAINE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FOWLER, CHARLES HAYDEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MATTHEWS, CRYSTAL MIRANDA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE
GAMBLE, KENNETH KENYUN - LITTERING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
CIRO, FRANCO ALFONSE - CHARGES NOT LISTED
WILLIAMS, ZACHERY ETHAN AMIR - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
STEVENSON, HAROLD CEDRIC - CHARGES NOT LISTED
BOYD, JOSHUA PHILLIP - CHARGES NOT LISTED
SMITH, STEVIE WAYNE - BURGLARY 1ST DEGREE
WILSON, HAMMIE - CHARGES NOT LISTED
YOUNG, JEREMY KING - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
DESJARDINS, CALEB DANIEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GROSS, JOSEPH MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
CLARDY, TRAVIS BYRON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HEMINGWAY, PATRICK LEE - SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE HIGH ANDAGGRAVATED NATURE DOI AFTER 1/1/04
CARPIO, GABRIEL D - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SESSION, ROCKY LOWELL - TOO FAST FOR CONDITIONS, NO DRIVERS LICENSE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, FAILURE TO APPEAR
MONTGOMERY, CHASE JEREMY - DRIVING UNDER SUSPENSION, SPEEDING
NARON, RONALD FRANKLIN - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
COX, JERET LLOYD - CONTEMPT OF COURT
DEAS, EVAN POCORI - FEDERALLY CHARTERED OR INSURED FINANCIAL INSTITUTION CRIME BANK FRAUD)
JOHNSON, CHRISTINE ONITA - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PERKINS, JENNIFER LYNN - DRUG PARAPHERNALIA
POLE, JUSTIN LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMITH, SAMUEL WARD - DRUG PARAPHERNALIA, SHOPLIFTING
PENDERGRAST, CHARNISHA KEEL - VIOLATION OF PROBATION