Mugshots, Jan. 5

BONE, TERRY SUE - CHARGES NOT LISTED
HARRIS, SHARON LEE - Ordinance / Breach of the Peace
BRAWN, SAVANNAH GABRIELLE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
BOYD, RICKY WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JONES, ERIC ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION
COLEMAN, GRAYLAN NICHOLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FENTERS, NOAH HAMILTON - CHARGES NOT LISTED
PEREZ PEREZ, KEVIN EMANUEL - NO DRIVERS LICENSE
JEWELL, KERRY JOAN - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
LEE, ANTHONY JUNIOR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
ABURTO, ASHLEY ELIZABETH - FAILURE TO APPEAR
WARD, DUSTIN DAVID - CHARGES NOT LISTED
JOHNSON, DANIEL MICHAEL - INDECENT EXPOSURE
BROWN, MICHELLE RENEE - FUGITIVE
WELCH, DAVID JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KELLEY, MILISCENT TYANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRITT, DAVID LEON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS
BRYANT, TANISHA LORRAINE - CHARGES NOT LISTED
EUBANKS, STACY LORRAINE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
STERLING, GLENN RICHARD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, SOLICITATION
MISHOE, TONY ANDRICO - Ordinance / Shoplifting
KLINGER, JAMES EDWARD - KIDNAPPING, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER16)SECOND DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE
DANTZLER, CLEAVON ONEAL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
REECE, HENRY CARSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CAYUELA, JOSEPH MATTHEW - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5,000
HIRKO, TERI LEA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TURNER, DARIUS JAMAL - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FULTON, ANTONEYO RAMON - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, PWID HEROIN
BOYD, WESELEY LAMAR - ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN)
GODBOLT, EMMANUEL GERMAINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CALLOWAY, JIMMY LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WARD, ROY CHARLES - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION 2ND OFFENSE
SIMMONS, JAMES QUINCY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BROWN, MOESHA SAVON - OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
HASKINS, CYNTHIA LYNETTE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., VIOLATION OF PROBATION, Ordinance / Shoplifting
SCOTT, SHABAZZ ROMOE - PWID HEROIN, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
SMITH, ANTHONY O'BRYAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, RESISTING ARREST