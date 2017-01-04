Mugshots, Jan. 4

COLE, DERRICK RYAN - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
STRICKLAND, CHERYL KAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CAMPBELL, RODERICK JASON - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
AMOS, DAVELLE DEXTURE - FAILURE TO APPEAR
CABANAW, TERRY LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CALLOWAY, JIMMY LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
AIKEN, BRYNELL LASERIOUS - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, RECKLESS DRIVING, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
COLLINS, THOMAS WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MANZO, KRISTIN RENEE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS), FAILURE TO APPEAR, SHOPLIFTING
COULTER, LARRY ALAN - CHARGES NOT LISTED
GRADY, ERVIN LAMONT - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MAHER, CATHRINE NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SPENCER, RICHARD MOFFETT - Ordinance / Destroying, etc, Property - Personal Property
HOLT, TERRY NICHOLAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SWINTON, ALI - UNAUTHORIZED USE OR TRAFFICKING INTRADEMARKS BY OTHER, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
WALL, HEYWARD - CHARGES NOT LISTED
MCCREA, RAHEEM JOSEPH - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
CAPPS, RANDY MARSHALL - FAILURE TO APPEAR
WRIGHT, CAROLYN ELIZABETH - FAILURE TO APPEAR
LANE, ALAN PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, RECKLESS DRIVING
JOHNSON, SHAWNTAVIUS RAMONE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WILSON, KEVIN ANTONIO - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
MOTLEY, KRYSTLE LATRICE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL WEAPON
BLACKBURN, MARK ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CANTY, GREGORY TYWONE - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
SMALLS, KIM - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
DELACRUZ, LINDSEY BARNES - DRUG PARAPHERNALIA
SMITH, ZACHARY ARNOLD - VIOLATION OF PROBATION
HOUSAND, PAMELA MICHELLE - CHARGES NOT LISTED
MIDKIFF, OLIVIA CATHERINE - SHOPLIFTING
WILLIAMS, JOHN EARL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PEYTON, SHANTEL LAVERNE - EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT, EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT
SUMPTER, EVERETTE JAMAL - CHARGES NOT LISTED
OXENDINE, MICHAEL EDWARD - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MACKEY, DAVID LEE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BELLAMY, ELDON LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GRATE, CARMON SHAYVONIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SEIDEL, MATTHEW GREGORY - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
KINZER, STEVE MORRIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MORRIS, ASHLEY MARIE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BELLAMY, JAMES RUBIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
LINEN, PHILIP FITZGERALD - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
HELMS, WILLIAM GRAY - DISORDERLY CONDUCT
DE LA CRUZ-CORTAZAR, JOSE ULISES - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
JENKINS, JAMES NMN - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G
LEWIS, TINA MARIE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE