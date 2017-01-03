Mugshots, Jan. 3

COKER, APRIL MARIE - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE >$1000 <$5000, RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
HORSLEY, JERMAINE NMN - ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
JORDAN, AUGUSTUS PETER - CHARGES NOT LISTED
LIVINGSTON, TONY OBRIAN - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, CONTEMPT OF COURT, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HERNANDEZ RAYMUNDO, JAIRO ANDERQUIN - NO SC DL
JAYROE, MARK KELVIN - SHOPLIFTING
CARMAN, CORNEALOUS NMN - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
HOWELL, JAMIE MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DIGREGORIO, VICTOR NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CODY, JAMIE CELENE - CHARGES NOT LISTED
TISKE-STIERS, BONNIE JEAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KLEMKA, MARK DOUGLAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CARROLL, GRAHAM TODD - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PAXTON, TORI LYNN - CHARGES NOT LISTED
JOHNSON, CLINTON OREN - CHARGES NOT LISTED
DAVIS, HAKEEM ANTWAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TEMPLE, ADAM DOYLE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
ARTIS, DOMINICK L. - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
BROMELL, SHARON MELISSA - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
QUIROZ, PATRICIA - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
MATA, KIRCK PATRICK - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
OXENDINE, KASIE GWEN - DRIVING UNDER SUSPENSION
JUSTUS, KIMBERLY DAWN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COOK, CHRIS DELEON - DISORDERLY CONDUCT
ALMEIDA, CHRISTIAN DANIEL - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, LARCENY UNDER $2,000
BAKER, LASHICA ROCHELLE - FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF ABC LAW, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF (AFTER 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BURKS, SHANNON LYNETTE - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), IMPROPER TURNING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, VIOLATION OF ABC LAW
SARGENT, TAYLOR STEVEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NEZICH, JEFFREY J - DISREGARDING STOP SIGN, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
KEANE, JENNALYNN MARGARET - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TUTTLE COOK, JOHN DAVID - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, LARCENY UNDER $2,000
OLLIS, JASON SCOTT - FAILURE TO APPEAR
JENKINS, MYRON LAVAL - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, OPEN CONTAINER, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE, BURGLARY (VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE