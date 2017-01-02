Mugshots, Jan. 2

MILLER, LINDSEY MECHELLE - CHARGES NOT LISTED
NEUMANN, MICHAEL PAUL - Ordinance / Defrauding Keeper of Hotel, Motel, Inn, Boarding House, Rooming House, Cafe or Restaurant
MCNEIL, BRANDON HARRISON - CHARGES NOT LISTED
NORDMAN, CHRISTOPHER LYNN - CHARGES NOT LISTED
MARSH, BRENT JOSEPH - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, NO DL IN POSSESSION
ARITA MEJIA, JAMIL ABIMAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
PRINCE, KISHA SHANE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MYERS, NIGEL MIGUEL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
DOZIER, JOE HARRIS - PETIT LARCENY, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL
NORDMAN, CHRISTOPHER LYNN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ARITA MEJIA, JAMIL ABIMAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SALAS, ERGIN - DUI
JACOBO-GONZALEZ, RAFAEL - NO SC DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BLACKMON, JAMES STEVEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PHILLIPS, CHRISTINA BEAMAN - DISORDERLY CONDUCT
LEDFORD, SAIGE DONAE - DISORDERLY CONDUCT
AGUILAR-GONZALEZ, LUIS EDGARDO - DUI, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, NO DRIVERS LICENSE
CALDWELL, CALEB LEE - DUI
TYLER, RICKY DALE - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
WILLIAMS, MICHAEL D'ANGELO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
HOWARD, JOHNTAL BENTAL - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION
NAYDEN, MICHAEL PATRICK - DUI
WOOL, GWENDOLYN KNIGHT - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
MCNEIL, BRANDON HARRISON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LUMIA, BRITTANY ANN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HERNANDEZ-ROMERO, ERNESTO - NO SC DL
WERTMAN, RYAN JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JULIANO, JOSEPH JOHN - DUI
LAWRENCE, ASHLEY FAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, RECKLESS DRIVING
LAMPKINS, MARCUS COTY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, FAILURE TO APPEAR
NESMITH, LOIS RENEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TURBEVILLE, VAN BUREN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COHENS, ASWAN DOMINIQUE - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
JOHNSON, TRAVIS DEVON - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
FUNDERBURK, CYNTHIA LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.
WRIGHT, BRANDON MARIO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE (PRIOR TO 6/7/05), POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.(LESS THAN ONE OZ)
JOLLY, TINA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
TISDALE, LAMONT - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, ETC., ICE, CRANK, CRACK COCAINE - 3RD OR SUB. OFF.
JENNINGS, MARVIN PATRICE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
WALL, ROBERT JOSEPH - BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 2ND OFFENSE, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
ARD, CHRISTOPHER MELTON - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
GIBSON, RONALD WAYNE - CHARGES NOT LISTED
ESCOBAR-SAJCHE, MARVIN ESTUARDO - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PINE, LACEY - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), FAILURE TO APPEAR
BELLAMY, ELDON LEE - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
CADENHEAD, LUKE TIMOTHY - CHARGES NOT LISTED
ESCOBAR-SAJCHE, MARVIN ESTUARDO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FROMME, DEBORAH ANN - DISORDERLY CONDUCT
PEREZ, JACOBO AQGUILAR - PEDESTRIAN DRUNK
PHILLIPS, GABRIEL IVAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
YOUNG, CURTIS MORGAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JENKINS, CLARENCE O'BRIAN - CARELESS OPERATION, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCH.II (COCAINE)-3RD OR SUB OFF, HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
LAMBERT, BRANDON WAYNE - CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
TISDALE, CHRIS - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
GARRETT, JASON EDWARD - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
KAPERAK, LEWIS JOSEPH - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE), ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GOUDE, CHRISTINA POOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MAYA, ADOLFO ROJAS - NO DRIVERS LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BAKER, LASHICA ROCHELLE - FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF ABC LAW
BURKS, SHANNON LYNETTE - IMPROPER TURNING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, VIOLATION OF ABC LAW
SARGENT, TAYLOR STEVEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NEZICH, JEFFREY J - DISREGARDING STOP SIGN
KEANE, JENNALYNN MARGARET - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TUTTLE COOK, JOHN DAVID - CHARGES NOT LISTED
OLLIS, JASON SCOTT - FAILURE TO APPEAR
JENKINS, MYRON LAVAL - OPEN CONTAINER, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE, BURGLARY (VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, BURGLARY (AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
HERNANDEZ RAYMUNDO, JAIRO ANDERQUIN - NO SC DL
ALMEIDA, CHRISTIAN DANIEL - CHARGES NOT LISTED
COKER, APRIL MARIE - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000