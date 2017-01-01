Mugshots, Jan. 1

REED, KATHLEEN ANGELA - ABC COMM. RULE/REG VIOLATION (NO LONGERUSED), DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WALKER, STEVEN MARK - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BROWN, DAQUON ALEXIS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
KRAJEWSKI, AARON THOMAS - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DUI
JIMENEZ BAEZ, CHRISTOPHER NMN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GERALD, MICHAEL JERMAINE - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RANSOM, BILLIE JO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PIERCE, JEREMY - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
VAUGHN, ZACHERY TYLER - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
RUSS, SHAWN DAIVD - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANA(LESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
HOLT, CRYSTAL DAWN - PEDESTRIAN DRUNK
GRISSETT, DAVID LEE - VIOLATION SEAT BELT LAW, VIOLATION OF ABC LAW, DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION
JOHNSON, JOHN JAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SPENCER, LARRY JOE - BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
RUGALA, RAVEN CHANEL - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE I(B),(C),LSD& SCHEDULE II (COCAINE)- 1ST OFFENSE
VELASCO, EDMUNDO PETER - DUI
FISHER, DENNIS LEE - DUI
VITKO, CAROLYN MICHELLE - CHARGES NOT LISTED
RAY, JOSEPH - DISORDERLY CONDUCT
LACY, LINDA KAY - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
FORD, BOYD RIVERS - CHARGES NOT LISTED
LUDLEY, RAZSEAN NMN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
WILLIAMS, ENRICO PAUL ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HUNT, CLYDE H - IMPROPER PASSING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MENDOZA, HUMBERTO ALVAREZ - FUGITIVE
CHOE, MAN C - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
TIMMERMAN, KIM RENEE - PEDESTRIAN DRUNK, Ordinance / Public Possession of Open Containers
WILLIAMS, PATRICK LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ESCOBAR, GUILLERMO GONZALEZ - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RANDALL, WINDEL J. - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF (AFTER 6/7/05), PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BROWN, VIRGINIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, JOHN SHELDON - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BOYD, TRAVIS ANTWAN - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
CLARK, TAISHA RICHELLE - DUI
NORRIS, BRANDON NICHOLAS - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BAKER, JOSHUA BARRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DEYOUNG, CHRISTIE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
BAGGATTA, NICHOLAS NMN - LITTERING, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
BENNETT, MELVIN JAMES - FAILURE TO APPEAR, SAFECRACKING, BURGLARY (NON - VIOLENT) (AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BETHEA, MELISSA ANN - CHARGES NOT LISTED
DARAS, JOSEPH PATRICK - FAILURE TO APPEAR, PEDESTRIAN DRUNK, Ordinance / Public Possession of Open Containers
SHIAR, MERCEDES ELLEN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LECUYER, JACQUELINE CAROLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, LONNIE DUSTIN COLE - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE (PRIOR 6/7/05), FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
MATTICE, BRITTANY CHANTAL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CHADWICK, JILL ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BEESON, JOSEPH ONEIL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAIL. TO RETURN DRIVER'S LIC. AFTER NOTICE OF SUSP., CANCELLATION OR REVOCATION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
COLANGELO-TOLA, CHELSEA DOMINIQUE - Ordinance / Prostitution, Assignation, Lewdness, etc.
WIDEMAN, FAHEEM LELAMAR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCCULLOUGH, ASHLEY NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FORGERY LESS THAN 10,000
HOFFMAN, PAMELA JEANETTE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
MCDONALD, THOMAS CARROLL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
LAMBERT, BILLY MONROE - DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BARBER, JEREMY DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TAYLOR, BRUCE ELLIOTT - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. I(B) & (C),LSD, AND SCHED. II (COCAINE)- 1ST OFF.
SHAVER, MICHAEL JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ALSTON, AJAY MALIK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, VIOLATION SEAT BELT LAW, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
PRICE, MARK ANTHONY - PEDESTRIAN DRUNK
NANCE, DONNIE JAMES - RECKLESS DRIVING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, RECKLESS DRIVING
CROSSLEY, RYELLE ANGALIQUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, NATALIE NICHOLE - CHARGES NOT LISTED
BROWN, JAMES EDWIN - DUI
WASHINGTON, JONATHAN RAHEEM JAMAILE - FAILURE TO APPEAR
HOLMES, JEREMY JEROME - DUI, FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CORPENING, ANTHONY LAMONT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MYERS, NIGEL MIGUEL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
DOZIER, JOE HARRIS - PETIT LARCENY, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ESCOBAR-SAJCHE, MARVIN ESTUARDO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FROMME, DEBORAH ANN - DISORDERLY CONDUCT
PEREZ, JACOBO AQGUILAR - CHARGES NOT LISTED
PHILLIPS, GABRIEL IVAN - CHARGES NOT LISTED
YOUNG, CURTIS MORGAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JENKINS, CLARENCE O'BRIAN - CARELESS OPERATION, RECKLESS DRIVING, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
MAYA, FERMIN - NO DRIVERS LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCNEIL, BRANDON HARRISON - CHARGES NOT LISTED
NORDMAN, CHRISTOPHER LYNN - CHARGES NOT LISTED
MARSH, BRENT JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
ARITA MEJIA, JAMIL ABIMAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE