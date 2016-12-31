Mugshots, Dec. 31

HALL, ROBIN WILSON - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
SHAVER, MICHAEL JOSEPH - CHARGES NOT LISTED
TAYLOR, BRUCE ELLIOTT - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
DEYOUNG, CHRISTIE LYNN - CHARGES NOT LISTED
BARBAR, JEREMY DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BAKER, JOSHUA BARRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NORRIS, BRANDON NICHOLAS - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CHADWICK, JILL ANNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CLARK, TAISHA RICHELLE - DUI
MATTICE, BRITTANY CHANTAL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOYD, TRAVIS ANTWAN - CHARGES NOT LISTED
BROWN, JOHN SHELDON - FAILURE TO APPEAR
BROWN, VIRGINIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, LONNIE DUSTIN COLE - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
RANDALL, WINDEL J. - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
LAMBERT, BILLY MONROE - DISORDERLY CONDUCT
ALEXANDER, DEVIN COLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
STRICKLAND, TIMOTHY ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GRAHAM, PRINCESS LANEAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GRANT, JOSHUA ISAIAH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR
WIDEMAN, FAHEEM LELAMAR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FULTON, JACQUAN DONTARI - ATTEMPTED MURDER, KIDNAPPING
EPPS, RAYSHAWN JERMAINE - ATTEMPTED MURDER, KIDNAPPING
KENNETT, WARREN CARLTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
SMITH, MATTHEW DILLON - CHARGES NOT LISTED
GREEN, JOSEPH WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILSON, CRAIG JUNIOR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
ROBERTS, PAULA JEAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ANDERSON, ASHLEY NICOLE - LARCENY UNDER $2,000, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000
SCOTT, JAMES DEVON - DISORDERLY CONDUCT
CASIAS, NINA GABRIELLA - ATTEMPTED MURDER, KIDNAPPING
HART, ASHELY SHEREE - SHOPLIFTING
MOTLEY, KRYSTLE LATRICE - ACCESSORY TO A FELONY - AFTER THE FACT, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
FORMYDUVAL, JOHN HARTWELL - Ordinance / Shoplifting
PARKER, KENNETH WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
GEE, JACOBI ONEIL - DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
TODD, ASHLEY - SHOPLIFTING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
SAMPLE, MALE NMN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BLAKE, ARCHIE WYLIE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
FLEISCH, RICHARD JOHN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
RIGBY, RUBY MICHELLE - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA
FLOURNOY, MICHAEL EUGENE - CHARGES NOT LISTED
SHORT, TIFFANY LYNNE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WILCOX, CIARA KRISHELL OPHELIA - CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, KIDNAPPING, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, FTC FRAUD VALUE u003e $500 IN SIX MONTH PERIOD, BY ACCEPTOR OF CARD E.G. STOREOWNER, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BOAN, SHERRY LISA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SHEILS, THOMAS PATRICK - FAILURE TO APPEAR
SMITH, SHYQUESE DEAIRES - VIOLATION OF PROBATION
WILSON, GILBERT JABAR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
BONE, DELORIS ELAINE - DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
GILLIARD, ISEMAN NMN - DRIVING UNDER SUSPENSION, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, INTERFERENCE WITH TRAFFIC CONTROL DEVICES OR RR SIGNS OR SIGNALS
ZUNAC, BRANDON MARIE - FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH DEATH
WOODRUFF, HARRY LEE - CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
CLOUD, DEREK LAMONT - CHARGES NOT LISTED
SMITH, JOSEPH BRANDEN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
WOOD, BRANDON MICHAEL - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 3RDOR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GERALD, MICHAEL JERMAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
OSHAUGHNESSY, ROBERT JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LEE, AGATHA SELCIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SHELTON, CHAD ANTHONY - DUI
RUGALA, RAVEN CHANEL - CHARGES NOT LISTED
OSBORNE, CHERYL AMY - CHARGES NOT LISTED
GAUSE, TERRY MICHAEL - Head lamps LIGHTS) required on motor vehicles and motorcycles, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.