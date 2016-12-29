Mugshots, Dec. 29

YARNALL, HEATHER FAWN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HUDGINS, MARGARET DELORIS - CHARGES NOT LISTED
PUGH, DUSTIN EARL - NO SC DL
WILSON-BLISS, KATHRYN NICOLE - DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION
HARVILLE, CORY WALTER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LUCYSZYN, LUKE MITCHELL - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
REED, JUMAINE TYREL - CHARGES NOT LISTED
FAULK, DILLON MCARTHUR - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP, VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
WILLIAMSON, JESSICA LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCCUTCHEN, RONALD GREGORY - UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES
FORD, TAMIKA SHATAVIA - CHARGES NOT LISTED
MCCUTCHEN, KANDICE ANN HOLMES - UNLAWFUL ENTRY INTO ENCLOSED PLACES
LYNCH, JEREMY CHANDLER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HELMS, FULLER HUNT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
FULLERTON, TODD NORMAN - CHARGES NOT LISTED
SUBBOTIN, ELISE MARIE - SHOPLIFTING
HAYNES, SAKIMA NAYATI - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JARRETT, CLAUDE - CHARGES NOT LISTED
HARRIS, COREY LAHERMAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PRIEST, ISAAC ODRELL - CHARGES NOT LISTED
HALL, SARAH ANN - FILING A FALSE POLICE REPORT -MISDEMEANOR VIOLATION
WASSILIE, SARAH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DRAYTON, HAROLD LAMAR - CHARGES NOT LISTED
MALLOY, FRANCES ELIZABETH - Ordinance / Trespass, LITTERING, DISORDERLY CONDUCT, ENTRY ON ANOTHER'S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
MCARTHUR, SHAQUILLE ONEAL - CHARGES NOT LISTED
CAMPBELL, ISAAC BERNARD - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
ULLOM, MARK ROBERT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GIBSON, TAYLOR HELMS - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
CASTRO, JAUN ARIEL - NO DRIVERS LICENSE
RODEN, CHARLES EDWIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCGILL, MARVIN NMN - DISORDERLY CONDUCT
PARKER, BRANDON JAVON - CHARGES NOT LISTED
GRIFFIN, LORENZO DOMONQUE - DRUG PARAPHERNALIA
RAJSKI, MILES MICHAEL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GREENE, JAKEE TRAVARIS - DRUG PARAPHERNALIA
LAWSON, KEGAN GERARD - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS
RIGGINS, BRIAN DAVID - ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN), ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
MYERS, WALTER LEE - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SIMON, REGINALD JAWAUN - CHARGES NOT LISTED
LEE, WHITNEY DENISE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOHNSON, AMY E. - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
CRAWFORD, MALIK ALLAN - DISCHARGING FIREARMS INTO A DWELLING
COLLINS, JERRY - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GOODMAN, STEVEN WAYNE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MCCRAY, LESLIE WATERMAN - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
BOATWRIGHT, KYLE BLUE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
MYERS, CUTTINO LEON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SHEPHERD, SCOTT SADLER - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
MCNAIR, GEORGE WILLIE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE, FINANCIAL IDENTITY FRAUD
BROWN, ESTINA TAVASHA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE