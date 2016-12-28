Mugshots, Dec. 28

MYERS, DONAVAN EMANUEL - DUI
HELMS, FULLER HUNT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOATWRIGHT, KYLE BLUE - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
SHEPHERD, SCOTT SADLER - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MCNAIR, GEORGE WILLIE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., UNLAWFUL USE OF LICENSE OR FRAUDULENT APPLICATION FOR LICENSE - 1ST OFFENSE
MYERS, CUTTINO LEON - CHARGES NOT LISTED
ARD, RANDALL TIMOTHY - NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER VEHICLE LICENSE
WOODBERRY, ALUNDO LEE - DISORDERLY CONDUCT, HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT, MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS
LISBON, TYRONE LEONARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CLARENCE, RYAN PATRICK - CHARGES NOT LISTED
RICH, ERIC - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FLOWERS, DOMINIQUE MONTEGA - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MELLO, BRIAN KEITH - FORGERY LESS THAN 10,000
BAUGHMAN, KEITH GILBERT - VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
VEREEN, SHONDELL - CONTEMPT OF COURT, DRIVING UNDER SUSPENSION, SPEEDING
COLEMAN, KEN-YETTA SHANICE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
JORDAN, ANDY JESSIE - FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
JARRETT, LITTLE TIMOTHY MARION - IMPROPER TAILLIGHTS, FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, NO DRIVERS LICENSE
FULLARD, DAVID LEE - Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., NO DRIVERS LICENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
CHAMBERS, NELSON MATTHEW - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HOLLINGSWORTH, JUTWA ESQUAN - NO SC DL, TOO FAST FOR CONDITIONS, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
SPIVEY, CORNELIUS ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BOSTIC, JOSEPH LASHAWN - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
BANNON, JOHN WILLIAM - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BYERS, CLAYTON GARRETT - ATTEMPTS TO BURN, WILLFUL AND MALICIOUS
STINER, SARAH ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GIURCO, CHRISTINE CATHERINE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PARRISH, BRICE DESHAWN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
LEE, CRYSTAL LELA GODO - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BARNHILL, THOMAS LISTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CHAMBERLAIN, MICHAEL JOSEPH - FAILURE TO APPEAR
COSTELLO, JANELLE LYNN - SHOPLIFTING