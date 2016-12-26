Mugshots, Dec. 26

SMITH, RICHARD JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KEEL, ALISSA TYLOR - CHARGES NOT LISTED
GRATE, ROGER D. - CHARGES NOT LISTED
CORTES, MARCUS HERNANDEZ - NO DRIVERS LICENSE
ROBINSON, DILLON SCOTT - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SMELTZER, MARY LAURA - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
HOLMES, JEFFREY EARL - POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
FIELDS, WYNATTA YVETTE - CHARGES NOT LISTED
CHALLE, HENRY ARTHUR - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ALEXANDER, WILLIAM BARRY - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HARTFIELD, TREVOR BLAKE - CHARGES NOT LISTED
VANN, JACK - SIMPLE ASSAULT
LEA, SYDNEY ROSE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
TRUJILLO, LOUIS LOPEZ - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
GRAYSON, SIDO FRANKLIN - ASSAULT AND BATTERY
MEADE, HENRY WILLIAM JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RECKLESS DRIVING, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
CHANDLER, CHRISTOPHER TERELL - ASSAULT AND BATTERY, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SCHULTZ, ALEXIS NICOLE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LAPENTA, ROBERT ALAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
RIVERA, JOHNNY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COOPER, JAY MACWHIRTER - DUI
DEITERS, CLINTON GUY - DISORDERLY CONDUCT
GRANT, CHASADIE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
LOPEZ-ESPINOSA, OSCAR - NO DRIVERS LICENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HAM, SHANA QWNISHA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HARRELSON, ALANA CRAWFORD - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARRELSON, TIMOTHY J. - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TILTON, JADE PATRICK - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $1,000 OR LESS)
SMITH, CONSWELLA DENISE - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
CAVINESS, MICHAEL LEE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000