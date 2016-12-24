Mugshots, Dec. 24

WESTRAAD, KASEY MARGARET - Ordinance / Breach of the Peace
JOHNSON, CORETTA SHEMEKIA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SIMMONS, CHRISTOPHER JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
BONNOITT, JEROME ALBERT - CHARGES NOT LISTED
WYATT, BRANDON TAYLOR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
KARVINEN, CORD ARROW - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT, NO DRIVERS LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
EDWARDS, SHARDAE BRIONA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PARRA, CHRISTOPHER JAMES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DOWNEY, KIRT EDWARD - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SANDERS, CHRISTOPHER LEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WILLIAMSON, ROGER ALTON - Ordinance / Breach of the Peace
SERVANCE, CLAUDE ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NOEL, TIMOTHY FRANK - DRIVING UNDER SUSPENSION
GREENE, KEVIN LAMONT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WARD, SHARONE MICHELLE - CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
JORDAN, JERAMIE - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, CUSTODY ORD,TRANSPORT CHILD UNDER 16 YRSOUTSIDE STATE, NOT RETURNED WITHIN 72 HR
HANSEN, DAWN MARIE - DRIVING UNDER SUSPENSION
ELLIOTT, HERBERT FULTON - SHOPLIFTING, Ordinance / Trespass, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MICHAEL, DOUGLAS EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SWARTZ, TIMMY LEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, SHOPLIFTING UNDER $2,000
WOODRIDGE, SCOTT STEWART - Ordinance / Trespass
MAHONEY, DANIEL PATRICK - CHARGES NOT LISTED
MARLOW, JONATHON EUGENE - CHARGES NOT LISTED
MCCUTCHEON, ANDREW CEDRIC - CHARGES NOT LISTED
HOLT, JOHN THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
BELCHER, BRENT BRANDON - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle
HATCHER, RASHAD PIERRE - INDECENT EXPOSURE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COOPER, GINGER GAIL - TRESPASSING ON ANOTHER'S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING MORE THEN $2000 BUT LESS THAN $10,000
CLARK, LEIGH ANN - CHARGES NOT LISTED
ROJAS, GABRIEL - FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, ALTERATION OF LICENSE, SALE OF FICTITIOUS LICENSE, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, ALTERATION OF LICENSE, SALE OF FICTITIOUS LICENSE
GARLOCK, JESSICA RENA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
MARTIN, BRIAN LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NAVARRO, JULIO RICARDO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
YOUNG, JOSHUA WAYNE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
CEDAR, ANGELA WATTS - DUI
ROJAS, DANIEL NMN - FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED