Mugshots, Dec. 23

MCDERMOTT, MICHAEL SCOTT - CHARGES NOT LISTED
SHERMAN, WINFERD JUNIOR - OPERATING UNINSURED VEHICLE
GRATE, MARCUS CORNELIUS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HOLMES, QUADE RAYSHON - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
GAUSE, GARRY GERALD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ROGERS, KENDALL LEE - CHARGES NOT LISTED
ROBERTS, GENEVA LOUVIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GOODSON, LYNETTE ALEXANDRA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BRIDMAN, LISA MARIE - CHARGES NOT LISTED
MAYES, ANGELA QUANTINA - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BURKS, KORTORIS LADALYIUS - CHARGES NOT LISTED
YOUNGBLOOD, ROBERT DAVID - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
LANGSTON, RONALD WADE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
THOMPSON, WILLIAM MARK - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SINNOTT, MARY JO - DUI
WALLACE, WAYNE HUNTER - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
MCCALL, ZURI RANI - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
HEWITT, JESSICA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SAUERWEIN, GARY CHRISTOPHER - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
GREENE, ERNEST ERVIN - CHARGES NOT LISTED
WILSON, KELLIE ROCHELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
STANLEY, OCTAVIA DSEAN - FAILURE TO ACQUIRE VALID TAGS, FAIL TO DISPLAY VEHICLE LICENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCCRAY, RAHEEM TYRONE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
JOHNSON, JORDAN KELLY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MORRISON, QUATOYA RENEE - CHARGES NOT LISTED
SHAMBLIN, MINDY MARIE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SMALL, TERRANCE MARKEY - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, FAILURE TO APPEAR
SHERMAN, JAMES FREDRICK - Ordinance / Trespass, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
AGUIRRE, OSCAR - DISORDERLY CONDUCT
CORDERO, LUCIO - DISORDERLY CONDUCT
HAM, SHANA QWNISHA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
FLOWERS, STACY ALICE - DRIVING UNDER SUSPENSION
MARLOW, HERMAN DALE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
GALVES, KERRI ANNE - ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
BELLAMY, JAMES CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PERRITT, BILLY NEWMAN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, OPERATING UNINSURED VEHICLE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued.