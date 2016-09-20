Mugshots, Sept. 20

MCCRACKEN, JAMES ALFRED - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
IZARD, ERIC ANDREW - CHARGES NOT LISTED
CHISM, BRETT ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TYNDALL, TABITHA IRENE - FAILURE TO APPEAR
ELLIOT, AMBER NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, FAIL TO SURRENDER DL, OPERATING UNINSURED VEHICLE
GRAHAM, BYRON DEVON - CHARGES NOT LISTED
GRANT, KELTON JAMAL TYVANEL - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
GREEN, GERAMY JESSIE - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MARTIN, TYLER JOHN - CHARGES NOT LISTED
NESBIT, EBONY SHAMEEK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRADFORD, BRYAN LEON - CHARGES NOT LISTED
DAVIS, SHARODE MOURELL - TRESPASSING
BRUNI, MARC ANTHONY - CHARGES NOT LISTED
NEIDERT, SANDRA ANNE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
COKLEY, TIFFANY LATRELLE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
SHANLEY, KIMBERLY ANNE - Ordinance / Breach of the Peace
ANDERSON, VINCENT ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
INMAN, DAVID RANDALL - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
CLARK, JOHN THOMAS - CONTEMPT OF COURT
WADZINSKI, JOHN TYLER - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
WHITT, MELANIE RENE - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
MILLS, JORDAN MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOHNSON, BRYAN MITCHELL - CHARGES NOT LISTED
VASQUEZ, STEVEN RAY - CHARGES NOT LISTED
HAILE, PIERRE ALEXANDER - CHARGES NOT LISTED
DENNISON, BARRY NMN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION
MARSH, ROBERT ALPHONSO - FUGITIVE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
HALL, ROMAINE GARNETT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Driver's license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
KELLEY, MILISCENT TYANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PERKINS, MICHELLE THERESE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING
BECKMAN, HENRY ALLEN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE