Mugshots, Sept. 19

NIESEN, NATOSHA KAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRIDGES, CARL THOMAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRIJAK, MELANIE LYNN - Ordinance / Breach of the Peace
DAVIS, CORRIE TERREL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LAW, DANIEL WILLIAM - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
COATES, DORIS ANN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BRYANT, JUSTIN WAYNE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
REAVIS, BILLY RAY - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
HAYES, JIMMY LEE - CHARGES NOT LISTED
BETHEA, JENNIFER ELIZABETH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COBB, DEXTER LEROY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
IRBY, DEAN KEMAW - DISORDERLY CONDUCT
BRITO, ELIAS NMN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, NO DRIVERS LICENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
JACKSON, CHRISTINA LYNN - CHARGES NOT LISTED
BRUTON, KIMBERLY DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHANLEY, KIMBERLY ANNE - Ordinance / Breach of the Peace
SARVIS, CORY WAYNE - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
THOMPSON, RUSSELL DEAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
REDICK, JAMES EARL - DISORDERLY CONDUCT
CLIFTON, MILES ADRIAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROJAS-VASQUEZ, JESUS ALBERTO - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HARRISON, WILLIAM HENRY - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
SALIHOVIC, MELIS NMN - DISORDERLY CONDUCT
SALAS, ELMER NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MESSER, WILLIAM CARY-ANDREW - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
RODRIGUEZ, SERGIO CAMARILLO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CARROLL, RILEY JAMES - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MURILLO, AUSTIN DAVID - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DISORDERLY CONDUCT