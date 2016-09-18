Mugshots, Sept. 18

WILLIAMS, TAMARA DEW - DUI, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT
JENNINGS, MARVIN PATRICE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HARDWICK, FRANCIS CHRISTOPHER - CHARGES NOT LISTED
DOOLEY, JOSEPH NMN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
GORDEN, ALLISON BROOKE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HUMMELL, BRUCE EDWARD - DUI
AGUILAR GUILLEN, FELIPE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TURNER, ROBERT E., JR. - NO SC DL, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
DAVIDSON, HAYDEN JAMES - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
OSBORNE, CHERYL AMY - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
CHANDLER, SCOTT ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MOORE, JAMES CHRISTOPHER - DISORDERLY CONDUCT
HARRAWOOD, JOHN WILSON - DISORDERLY CONDUCT
CLARK, JACOB RONALD - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
PANDICH, MICHAEL STEPHEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GONSKA, PAUL MICHAEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCABEE, GEORGE BISHOP - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRIFFITH, BRETT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOURENCO, LUCAS PIMENTEL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE, LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MAYO, ROBERT EARL - CHARGES NOT LISTED
TISDALE, PAULA MICHELLE - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
GREEN, BURNEY D. - SHOPLIFTING
HOWELL, WESTON - SHOPLIFTING
HOLMES, QUENTIN LEROY - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000
LAFONTAINE, HEATHER MARIE - FAILURE TO APPEAR
WILLIAMS, RYAN ALLEN - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
THOMAS, MICHAEL FRANKLIN - SHOPLIFTING
FAILE, CHARLES - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
BOSTON, JOYCE ANN - VIOLATION OF ABC LAW, FAILURE TO APPEAR
GREENE, CHRISTOPHER TODD - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, FUGITIVE
BIRDSALL, THOMAS RAIN - DISORDERLY CONDUCT, UNLAWFUL ALTERATION OF LICENSE OR FALSEUSE OF ANOTHER'S LICENSE
LEWIS, YVONNE HARDWICK - BREACH OF PEACE(NONAGGRAVATED IN NATURE)
STYLES, SHEENA STAR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CONNOLLY, CHARLES CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOWERY, TROY NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ELVIS, RENEE ROOKS - DISORDERLY CONDUCT
GREEN, ARCHIE LAVON - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NORTON, BLAKE ANDREW - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
CARDONE, BENJAMIN COOPER - PURCHASE OR POSSESSION BY MINOR, VIOLATION OF ABC LAW
CLIFTON, MILES ADRIAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ROJAS-VASQUEZ, JESUS ALBERTO - DUI, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SELLERS, COLIN ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARRISON, WILLIAM HENRY - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
SALIHOVIC, MELIS NMN - DISORDERLY CONDUCT
DE JESUS, BRANDON SANTOS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DAVIS, HARRY AUGUSTUS - MINOR IN POSSESSION OF ALCOHOL
SALAS, ELMER NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MESSER, WILLIAM CARY-ANDREW - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
RODRIGUEZ, SERGIO CAMARILLO - CHARGES NOT LISTED
BEATY, FREDERICK ALLEN - CHARGES NOT LISTED
CARROLL, RILEY JAMES - MALICIOUS INJURY (DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS