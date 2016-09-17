Mugshots, Sept. 17

JACKSON, JOSHUA JEREMY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
OSBORNE, CHERYL AMY - CHARGES NOT LISTED
DAVIDSON, HAYDEN JAMES - ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
AGUILAR GUILLEN, FELIPE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HUMMELL, BRUCE EDWARD - DUI
ANDERSON, VERA NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GORDEN, ALLISON BROOKE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TURNER, ROBERT E., JR. - NO SC DL, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
WILLIAMS, TAMARA DEW - DUI, VIOLATION OF BEGINNER'S PERMIT
LEE, TEVIN TYRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WRIGHT, DILLEN TREY - DRIVING UNDER SUSPENSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE
GUNTER, JACODY DOMINIQUE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
DOOLEY, JOSEPH NMN - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
LAMB, ANDREA JADE - LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
LYKINS, CHRISTOPHER MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
DODD, VERNON ROY - PEDESTRIAN DRUNK
CANNON, RONALD CHAD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ROBERTSON, JAMES BRADLEY - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN$1,000
FULLER, FRANK FRANCHICO - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
SAXTON, CARL EUGENE - CONTEMPT OF MAGISTRATE'S COURT
FULLER, HIRAM CAMP - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
HOLLOWAY, MI-DON DEVOYJAY - CHARGES NOT LISTED
MATTHEWS, BRANDY CARLA - CHARGES NOT LISTED
HUOT, STEVEN MICHAEL - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, PURSE SNATCHING. NOT GRAND LARCENY, ROBBERY OR PRIVILY STEALING
DOZIER, TERRILL DEONDRICK - CONTEMPT OF COURT, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB. OFFENSE, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF., TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB. OFFENSE
DESILETS, MELANIE LANE - DISORDERLY CONDUCT
POWERS-EATEN, LEE CHANDLER - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
PORTER, LANDON BLAYNE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
FURINO, GAVIN JOSEPH - Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DUI, NO DRIVERS LICENSE
PHILIPSHECK, MATTHEW PETER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILLIAMSON, RONNIE LEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, LOITERING
MATLOCK, KRYSTLE MARIE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
LORENZO, DUA THI - CHARGES NOT LISTED
CLEARY, MICHAEL STANTON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COOPER, SHAWN WAYNE - CONTEMPT OF COURT
FURR, TRAVIS LEONARD - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
ROBINSON, COREY MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LIBONATI, DENNIS JOHN - THEFT OF ELECTRIC CURRENT, AIDING OR ABETTING
PRINGLE, DWAYNE M. - CHARGES NOT LISTED
DAVIS, SAMUEL EUGENE - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
BALLINGALL, AUSTIN ALEXANDER - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
ADKINS, CYNTHIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CANINI, DAVIUS OSCAR - NO DRIVERS LICENSE
POND, DAVID LEE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
SOURDIFF, SHAUNA NICOLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA