Mugshots, Sept. 16

CHESTNUT, RAFAELA - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
DOZIER, TERRILL DEONDRICK - CONTEMPT OF COURT
DESILETS, MELANIE LANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BABCOCK, WILLIAM JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JENKINS, MYRON LAVAL - CHARGES NOT LISTED
LAMB, ANDREA JADE - LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
LYKINS, CHRISTOPHER MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MELLO, BRIAN KEITH - VIOLATION OF CONDITION OF RELEASE ONBOND MISDEMEANOR)
WEIR, MICHAEL STEVEN - CHARGES NOT LISTED
SQUIRES, JOHNATHAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BUTLER, DEREK JOHN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
REECE, HENRY CARSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING UPON STATE PARK PROPERTY
WRIGHT, DONALD RAY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
EATON, ZACHARY RYAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BROWN, WENDELL ALEXIS - COMPUTER CRIME ACT, VALUE EXCEEDS $25,000 - FIRST DEGREE
GREENE, AMANDA ROGERS - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, LARCENY UNDER $2,000
BROWN, SAMANTHA LOVETT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
MILLS, GINA M - OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
STANBACK, JUSTIN LAVANCE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SCHAIDT, TONIA RACHELLA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CHESTNUT, KENNETH EARL - FAILURE TO APPEAR
RUNNELS, ROBYN DENEEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HANES, MICHELLE MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
KIRBY, RAHIEM JOSEPH - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05), CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
RICHARDS, ANDRE L - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
ANDERSON, RYAN JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION
RAINA, GAGAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CROOKS, TIMOTHY JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NOBLITT, JOSEPH WILLIAM - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BELTRAN, CARLOS NMN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRIGGS, WILLIAM MARTIN - Ordinance / Breach of the Peace
EAGLE, TYREE MARQUAIN - FAILURE TO APPEAR
CONKLIN, BRYAN CHARLES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
BROWN, KRISTEN GAIL - CHARGES NOT LISTED
QUICK, KYLE ETHAN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
CHESTNUT, SHARAWN JAROD - VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION
GAMBLE, JERMAINE PERNEIL - TRESPASSING AFTER NOTICE, RESISTING ARREST
ALLEN, DENNIS LEVERN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
COX, JAMES COMRADE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
COOPER, EMILY SELBY - Ordinance / Fighting
COOPER, JAY MACWHIRTER - Ordinance / Fighting
MATTHEWS, KAYE DEEANN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
SMITH, RAYMOND EARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED VEHICLE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
RICHARDSON, JERRY NATHANIEL - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL
TORCHI, MARC ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COHEN, DONALD TERRY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HARDWICK, JORDAN DAVID - DRIVING UNDER SUSPENSION
GOODSON, ELROY JENKINSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
FORD, RASHA MONEA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
NOON, QUINTON THOMAS - VIOLATION OF PROBATION
ROBINSON, MISTY DAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GAMBLE, OTIS JAQWAIN - VIOLATION OF PROBATION
BRAVEHAWK-WEBER, JOEY JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COMER, HEATHER NICOLE - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS