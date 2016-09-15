Mugshots, Sept. 15

MUNDY, LOGAN DRAKE - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
PRESSLEY, THOMAS NMN - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
REGISTER, MARTHA JEAN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HOLMES, GARRICK GENE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WAGONER, MICHAEL DWIGHT - CHARGES NOT LISTED
CARPIO-BUECO, GUILLERMO ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO SC DL, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
FIFE, RICHARD ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
HANCOCK, JEFFREY NEIL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
CORNWELL, RICHARD LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR
VIZZONE, JENNIFER MICHELE - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
HASBIN, AMOS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
OWENS, TESHA MURPHY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
VAN ORDEN, DESIRE'E LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
LAW, CORNELIA AMANDA - VIOLATION OF PROBATION
BROWN, TORRIE DARNELL - Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE
HOWARD, JUSTIN BLANE - FAILURE TO APPEAR, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WHITE, TYLER JAMES - FUGITIVE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
HOLMES, QUENTIN LEROY - OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
HUCKS, WILLIAM ALLARD - Vehicles required to be registered and licensed., Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
VAUSE, CRYSTAL ANN - FAILURE TO APPEAR
HEMINGWAY, TROY LEVON - Ordinance / Trespass
RICHARDS, ANDRE L - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
SUKOSKY, PETER S. - DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF HEROIN - 1ST OFFENSE, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
OUSLEY, JAMES RODNEY - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MOYE, ESTHER JEAN NEIDLINGER - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
COPELAND, CHRISTINE D - DUI
INGRAM, LANDON KISLER BLAKE - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION
LEE, NANCY A - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HUNT, LEROY - CHARGES NOT LISTED
BROWN, ERIK LEONARD - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
BRYANT, JOQUELLA NICOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSSESSION SCHEDULE II DRUG
LAWLOR, JEFFREY SCOTT - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
PETERSON, SHARNESE DANTE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
SHORES, DOUGLAS ALEXANDER - FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT MORETHAN $1.000.00
HUMPHRIES, BRIAN CHRISTOPHER - CONTEMPT OF COURT
STRICKLAND, VENSON EDWARD - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, POSSESSION OF HEROIN, THIRD & SUBSEQ., FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
TURNER, AKILO KENYON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ESCOBAR, MANUEL - NO DRIVERS LICENSE
KIMBLE, DAVID LEE - FAILURE TO APPEAR
MORRIS, MASON ALEXANDER - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
ZEDONEK, NICHOLAS GEORGE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
KENDIRDJIAN, VARTAN RAZMIG - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
FRANKLIN, ERIC JAMES - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
KEELS, JENTONIA - CHARGES NOT LISTED
DAVIS, CORY LEE - FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, IMPROPER VEHICLE LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LITTERING
BRONSON, DWAYNE ANTHONY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CONSTABLE, TARA LEIGH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
SHERROD, TAMEEKA SHANEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MCLEOD, JONATHAN ERICK - CHARGES NOT LISTED
LEWIS, KRISTEN DAWN - CHARGES NOT LISTED
FUNK, ELLEN MCGINLEY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
FUNK, MICHAEL JAMES - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
COX, TERRENCE RAY - FAILURE TO APPEAR