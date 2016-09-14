Mugshots, Sept. 14

LESTER, ANGELICA - CHARGES NOT LISTED
HOLMES, STANLEY WILLIAM - CHARGES NOT LISTED
ISOM, LYNDSAY FALLON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
REGISTER, MARTHA JEAN - CHARGES NOT LISTED
HOLDER, TIMOTHY DOUGLAS - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HUCKS, SUSAN REGINA - SHOPLIFTING
AMICK, ISAAC LEE - CHARGES NOT LISTED
JOHNSON, JEFFREY DAYTON - CHARGES NOT LISTED
GARRISON, ANGELA LAMPLEY - RECKLESS DRIVING
LEWIS, LANNY MELVIN - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000, STALKING
BONNER, KELVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, LITTERING
SZYMANSKI, DAVID ROBERT - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, RESISTING ARREST, BEACH ORDINANCE--ALCOHOLIC BEVERAGES, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MEDLIN, ASHLEY MICHELLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, SHOPLIFTING
ALSTON, TIMOTHY ANDREA - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
MORRISON, BENJAMIN RYAN - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMALL, RONNIE LUMAR - CHARGES NOT LISTED
PRICE, STEVEN HARRISON - CHARGES NOT LISTED
GARZA, JOSEPH RYAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
YOUNG, LANDY GARNETT - PETIT LARCENY
CUTTINO, MICHAEL JEFFERY - CHARGES NOT LISTED
HOWERTON, JOHN BRADY - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
GAUSE, TEVIN DAIWAN - CHARGES NOT LISTED
SMITH, LARRY EUGENE - INDECENT EXPOSURE, KIDNAPPING, INDECENT EXPOSURE
FURR, CLAY FENTON - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
PAYDEN, MYCHEAL EARL DESHUN - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
GALLOWAY, JASON MICHAEL - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000, ALTERING, TAMPERING, BYPASSING UTILITY METERS 1ST OFFENSE
HICKEY, SHERRIE LYNN - CHARGES NOT LISTED
SWETT, BRANDON RONALD - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
LINNEN, CARLTON - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SANDERS, PERTINA DIANNE - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
CURRY, JESSICA LYNN - VIOLATION OF PROBATION
BAKER, JOSHUA JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
JOHNSON, MISTY CARLOTTA - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
SIPE, GLENN JUNIOR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
NESTER, ASHLIE DORA - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
SMITH, ROSS GARRETT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ENTWISTLE, MONIQUE LATRICE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
BRIGMAN, JUSTIN ROBERT - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
WILLIAMS, JOSEPH PAUL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
VOLTMANN, STEVEN RAYMOND - CHILD ENDANGERMENT
MITCHELL, DAVID NMN - CHARGES NOT LISTED
OLDYN, TYRONE JAMES - DISORDERLY CONDUCT
VIZZONE, JENNIFER MICHELE - CHARGES NOT LISTED
GAINEY, LARRY MITCHELL - OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED
BRIGHT, GREGORY DETRON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MCCRAY, DURANCE ANTWAN - CHARGES NOT LISTED
WHITE, JAWAN RAYEL - CHARGES NOT LISTED
MICHEAU, DEREK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BALLARD, SHAHADDAH SHAEREEKHA - CHARGES NOT LISTED
FOWLER, JUSTIN KEITH - CHARGES NOT LISTED
HIGH, JESSICA LYNN - VIOLATION OF PROBATION
MASTRY, CHRISTOPHER JOSEPH - DUI
DOSS, MADISON DARBY - VIOLATION OF PROBATION