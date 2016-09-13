Mugshots, Sept. 13

SCHOCLET WILSON, KESIA TONI - CHARGES NOT LISTED
FULMORE, KOZALAS DEVANTE - CHARGES NOT LISTED
MURRAY, ANTHONY HOWELL - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
TROYER, EVEERETT ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NAUGHTON, RAYMOND JOHN - CHARGES NOT LISTED
HELMS, TORRENCE ONEAL - CHARGES NOT LISTED
HILL, JUSTIN LAMAR - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
HORTON, VANESSA WORLEY - FAILURE TO APPEAR, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
ADAMS, DAVID PATRICK - FAILURE TO APPEAR
SMITH, SHAQUAN KWOMAINE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
STAFFORD, TIESHA LASHON - CHARGES NOT LISTED
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ARNOLD, CLINT PATRICK - DRIVING UNDER SUSPENSION
RAY, DANNY GARRETT - SHOPLIFTING
DUDLEY, JORDAN MICHAEL - RESISTING ARREST, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
ROBINSON, ADRIAN MARCUS - CARELESS OPERATION OF VEHICLE, DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BAILEY-HOWELL, TRACY JEAN - CHARGES NOT LISTED
ETHRIDGE, MITCHELL KEITH - VIOLATION SEAT BELT LAW, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
PALMER, GREGORY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILSON, NICAREE ASHONN - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
KELLEY, MILISCENT TYANN - Ordinance / Loitering, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCREA, JOEL LOUIS - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
ROBINSON, ELAJUWON DAVONE - CHARGES NOT LISTED
WILSON, GREGORY HARRISON - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH DEATH
BRIGHT, JOHNATHAN RAKIM - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
ROBERTS, JESSE CHRISTOPHER - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
NORDMAN, JESSICA LYNN - CHARGES NOT LISTED
MYERS, SUSAN A. BROWN - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
MOCK, TAMA JEAN - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SHAPIRO, STEPHEN ADAM - SOLICITATION
BELLAMY, MICHEL DARNELL - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
BURNS, JOHN ROBERT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
STUTLER, DILLON RAY - SHOPLIFTING, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
EDWIN, HAKEEM JERMAINE` - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
ANDERSON, RASHADA MONIQUE - CHARGES NOT LISTED